Le Japon domine l'Écosse dans la souffrance

Japon (4-4-2) : Yamashita - Shimizu, Kumagai, Ichise, Sameshima - Nakajima, Miura, Sugita, Endo (Kobayashi, 66e) - Sugasawa, Iwabuchi (Hasegawa, 82e). Sélectionneuse : Asako Takakura.



Écosse (4-4-2) : Alexander - Smith, Corsie, Beattie, Lauder - Evans (Brown, 85e), Little, Weir, Arnot (Emslie, 60e) - Cuthbert, Ross (Clelland, 76e). Sélectionneuse : Shelley Kerr.

Le Japon a plié, mais le Japon a gagné.Quatre jours après avoir été tenues en échec par l'Argentine , les Japonaises se sont offert leur premier succès dans le tournoi face à l'Écosse (2-1), à Rennes.Pressantes en début de match mais incapables de se créer des situations, excepté ce tir dans un angle impossible de Sameshima (16), les joueuses d'Asako Takakura ont pris les devants sur leur deuxième tentative, Iwabuchi trompant la vigilance d'Alexander, masquée (1-0, 23). Proches de faire le break sur une partie de billard (27) et une tête de Kumagai repoussée sur sa ligne par Little (31), les Nippones se sont échappées sur un penalty obtenu et transformé par Sugasawa (2-0, 37).Enfin un peu menaçantes après le réveil de Cuthbert, dont la frappe sinusoïdale a fini juste au-dessus, les Écossaises ont failli encaisser un troisième but, mais Sugita, en déséquilibre, a touché la barre (45+1). Nakajima aurait aussi pu tripler la mise, mais Alexander s'est bien détendue (58). Plus entreprenante après le repos, l'Écosse s'est elle heurtée à une défense japonaise solide, à l'image d'Ichise, et à une Yamashita vigilante dans les cages. Laa aussi joué de malchance, comme sur cette reprise de Cuthbert sur le poteau (77). Les Écossaises ont finalement été récompensées de leurs belles intentions par un but superbe de Clelland (2-1, 88).Secoué en fin de match, le Japon prend provisoirement les commandes du groupe D avec ce succès. Présente pour la première fois de son histoire au mondial, l'Écosse est de son côté déjà éliminée.