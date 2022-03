Le Hertha s’offre Hoffenheim, Stuttgart surprend et l'Arminia coince encore

Ça a bougé dans le fond du classement.Du soleil, des buts et de belles surprises. La Bundesliga a offert un beau spectacle dans la course au maintien dans le cadre de la 27journée du championnat. L'Arminia Bielefeld (15), Stuttgart (16), le Hertha Berlin (17) et Greuther Fürth (18) étaient tous de la partie ce samedi après-midi. Et à seulement sept journées du bilan, la course au maintien a réservé son lot de surprises. À commencer par la victoire nette et sans bavure du Hertha Berlin sur sa pelouse face à Hoffenheim. Après trois mois sans victoire et une série cauchemardesque de cinq défaites consécutives dans l'élite, la Vieille Dame berlinoise a relevé la tête en écartant l’actuel sixième du championnat. À noter que Lucas Tousart a participé à la fête. Profitant d’une belle déviation de Dedryck Boyata sur un coup franc, l’ancien de l’OL a marqué son premier but de la saisonUn résultat qui n’a pas du tout fait les affaires de l’Arminia Bielefeld. Aussi engagés dans la course au maintien, les coéquipiers de Bryan Lasme, ancien Sochalien, n’ont rien pu faire face à Mayence. Dominé de la tête et des épaules, mais surtout mené dès la 26seconde et l’ouverture du score du jeune Jonathan Burkardt, le club historique de l’Ouest de l’Allemagne passe avant-dernier. Enfin, dans le dernier match de cette folle lutte pour la survie, Stuttgart a complètement renversé Augsburg. Longtemps menés, lesont retourné la situation dans les dernières minutes. D’abord grâce à Omar Marmoush. L’Égyptien s’est offert un coup franc de toute beauté et a remis les deux équipes à égalité (2-2, 79). Buteur, Marmoush est ensuite devenu passeur sur le but décisif de Tomas Thiago. Grand gagnant de la journée, le VfB Stuttgart sort de la zone rouge et grimpe à la 14place. Déjà bien loin avec dix longueurs de retard sur l'Arminia, Greuther Furth reste bon dernier malgré son match nul et vierge face à FribourgLe Borussia Mönchengladbach, qui a vu son match face au VFL Bochum en ouverture de cette 27e journée être interrompu , pourrait commencer à avoir de sérieux problèmes.Tous les résultats de l'après-midi :