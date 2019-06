Le Hellas renverse Cittadella et revient en Serie A

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y aura bien un club de Vérone en Serie A l'an prochain. Malgré sa défaite 2-0 sur la pelouse de Cittadella il y a trois jours , le Hellas a totalement renversé la vapeur dans un Bentegodi plein à craquer et retrouve la Serie A un an après l'avoir quittée (3-0). D'entrée de jeu, un vent de folie souffle sur l'enceinte véronaise et, après un jeu à trois de toute beauté, Zaccagni trompe une première fois Paleari (27).Dans la foulée, Di Gaudio n'est pas loin de doubler la mise, mais sa reprise frôle le montant gauche du portier de Cittadella. Au début de seconde période, les visiteurs sont un peu mieux dans leurs baskets, mais Parodi récolte un deuxième jaune sévère à l'heure de jeu et laisse ses partenaires à dix. Punition immédiate, moins de dix minutes plus tard, avec une superbe « Madjer » de Di Carmine (69). Cittadella va totalement perdre le fil, l'entrant Proia reçoit à son tour un carton rouge et, à la suite d'un service excellent de Giampaolo Pazzini, Laribi délivre totalement le Bentegodi (83). En Italie, on appelle ça «Silvestri - Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale - Zaccagni, Gustafson (Munari, 76), Henderson (Pazzini, 65) - Laribi, Di Carmine, Di Gaudio (Matos, 57).Alfredo Aglietti.Paleari - Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo - Siega (Proia, 45), Iori (Schenetti, 76), Branca - Panico - Moncini (Cancelotti, 62), Diaw.Roberto Venturato.