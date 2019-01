Le Havre vient à bout du Red Star

Le Havre (4-2-3-1) : Thuram - Bese, Mayembo, Bain, Camara - Basque, Lekhal, Ferhat, Fontaine, Gory (Bonnet 40e) - Kadewere (Thiare 87e). Entraîneur : Oswald Tanchot.



Red Star (4-4-2) : Renot - Derrien, Tomas, Fontaine, Sy - Lefebvre (Samba Diakité 72e), Mfulu (Berthier 72e), Sylas Edjouma, Bourgaud - Diallo (Sao 79e), Abdeldjelil. Entraîneur : Faruk Hadžibegić.

La bonne série continue pour Le Havre Victorieux du Red Star sur la plus petite des marges ce lundi soir (1-0), en clôture de la 21journée, les Havrais enchaînent un sixième match sans défaite et remontent à la septième place de Ligue 2.Les Havrais ont pourtant eu du mal à se défaire de l'avant-dernier du championnat. Après une première période plutôt ennuyeuse essentiellement marquée par un montant de chaque côté (Diallo pour le Red Star , Kadewere pour le HAC), les choses s'animent en deuxième mi-temps.Sorti du banc pour remplacer Gory sur blessure juste avant la pause, Alexandre Bonnet réveille le stade Océane en trompant Renot d'une frappe croisée, sur un bon service de Kadewere. Ensuite ? Plus grand-chose, hormis quelques accélérations du même Bonnet, sans réussite, et surtout un dernier gros frisson sur un corner du Red Star dans les arrêts de jeu.Sept points glanés sur neuf en 2019 pour le HAC, huitième victoire (sur neuf) par un but d'écart, et les places de barragistes qui ne sont plus qu'à un petit point.