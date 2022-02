Le Havre se saborde contre Bastia

Le Havre (3-4-2-1): Fofana - Touré (Fontaine, 72e), Gibaud, Mayembo - Boura, Abdelli, Richardson (Lekhal, 60e), Baldé (Bâ, 82e) - Alioui (Thiaré, 59e), Cornette (Bonnet, 59e) - Abline. Entraîneur: Paul Le Guen.



Bastia (3-5-2): Placide - Palin, Guidi, Sainati - Schur (Kaïboué, 75e), Salles-Lamonge (Taoui, 66e), Ducrocq (Roncaglia, 66e), Vincent, Boyer - Santelli (Ben Saada, 93e), Magri (Robic, 65e). Entraîneur: Régis Brouard.

C'étaient les montagnes russes au Stade Océane, et Le Havre a fini par se crasher.Pour cette rencontre de clôture de la vingt-quatrième journée de Ligue 2, Le Havre avait à cœur de mettre un terme à sa spirale de cinq matchs sans victoire à domicile en championnat pour se rapprocher des places qualificatives pour les barrages d'accession à la Ligue 1 2022-2023. C'est manqué : les hommes de Paul Le Guen se sont inclinés à domicile contre Bastia, promu et très heureux de prendre ses distances avec la zone de relégation. Pourtant, cela avait très bien démarré pour le HAC lorsque lancé dans la profondeur, Matthis Abline a été déstabilisé par Johny Placide et a logiquement obtenu un penalty. De sang froid, Himad Abdelli a ouvert le score. En confiance, l'intenable Abline a suivi le mouvement grâce à un nouveau penalty transformé par ses soinsÀ l'abri d'une mauvaise surprise, le HAC ? Pas du tout. Sans doute trop confiants, les Normands ont laissé revenir leurs adversaires dans la partie sur une frappe lointaine du capitaine Christophe Vincent. Dans la foulée, Kévin Schur a conclu une combinaison sur coup franc pour remettre les deux équipes à égalité. Apathique, le HAC va même concéder un troisième but signé Franck Magri consécutif à une sortie mal inspirée de Yahia Fofana. Menés au score, les Havrais vont tenter de revenir mais Matthis Abline va manquer de précision sur sa reprise (68) et Placide va claquer au-dessus de sa barre la frappe lointaine d'Alexandre Bonnet (85). En toute fin de match, Antony Robic a tué le suspense d'une frappe barre rentranteBastia fait la bonne opération en prenant quatre points d'avance sur Dunkerque, dix-huitième et barragiste.