Le Havre s'amuse, Kakuta délivre Amiens et Guingamp humilié

Dans un match maîtrisé, Le Havre a obtenu une nouvelle victoire contre Bastia (3-0) pour maintenir la pression sur Bordeaux, tout comme Amiens, vainqueur au bout du suspense de Dijon grâce au revenant Gaël Kakuta (2-1). Un samedi soir en revanche beaucoup moins fructueux pour Guingamp, balayé à domicile par Annecy (0-4).

Invaincu à la maison, le HAC confirme sa forme du moment avec sa cinquième victoire sur les six derniers matchs. Dans une rencontre dominée et maîtrisée de la tête et des épaules, c'est Gautier Lloris qui ouvre la marque sur un centre déposé d'Elies Mahmoud et inscrit son premier but sous la tunique havraise. Quentin Cornette viendra doubler la marque puis c'est au tour du capitaine Victor Lekhal de tripler la mise peu après le retour des vestiaires en trompant le portier bastiais Johny Placide. Solide succès des hommes de Luka Elsner, qui s'installent à la troisième place avant le déplacement à Rodez le week-end prochain.Ils sont valeureux, ces Picards. Rapidement mené 1-0 à la suite d'un but contre son camp de Gurtner, Amiens a cru vivre une soirée cauchemardesque en voyant Opoku voir rouge. Sauf que les hommes de Philippe Hinschberger ont de la ressource et reviennent dans le coup grâce à un penalty transformé par Leautey. Avant de tout renverser grâce au revenant Kakuta, qui fête son retour à la Licorne en offrant les trois points à son équipe d'une délicieuse Madjer. Un dauphin de caractère.Le PFC n'y arrive pas à Charléty. Nouveau revers à domicile pour les hommes de Thierry Laurey qui se seront procuré les plus grosses situations, sans parvenir à tromper la vigilance de Gautier Larsonneur. Solide défensivement, le VAFC est parvenu à marquer sur sa seule frappe cadrée par l'intermédiaire de Noah Diliberto. Le gamin du club signe son deuxième but de la saison d'une belle tête sur un centre de Quentin Lecoeuche. Deuxième succès de rang pour Valenciennes qui s'invite à la cinquième place, à trois longueurs du podium.Plus la bataille est dure, plus la victoire est belle. Le Stade Malherbe de Caen aura été mis en difficulté face à des Chamois entreprenants, mais sans inspiration ce soir à Michel-d'Ornano. Dans un match brouillon et haché, la lumière est venue de Godson Kyeremeh, qui inscrit très certainement le but de cette 11journée d'un magnifique geste acrobatique.Les Savoyards en mission en Bretagne. Annecy a donné une correction à Guingamp dans son antre du Roudourou. Pourtant, les Bretons ont eu des situations, mais sans jamais parvenir à mettre en difficulté le portier d'Annecy Florian Escales, auteur d'une solide prestation. Justement, les partenaires du gardien formé à Marseille ont fait preuve d'un impressionnant réalisme en ouvrant la marque par l'intermédiaire de Moïse Dion Sahi, suivi d'un festival offensif dans les dix dernières minutes avec des buts de Testud, Kashi et Spano Rahou. Un important succès permettant à Annecy de respirer un peu plus et de prendre deux longueurs d'avance sur la zone rouge. Pour Guingamp, ça sent le mal de crâne.Un départ en fanfare de Grenoble a laissé entrevoir une longue soirée pour les Lavallois. En dix minutes chrono, les locaux ont fait trembler les filets à trois reprises, avec un doublé de Sanyang et un pion de Gaspar. Pourtant, les petits gars des Alpes ont choisi de trembler, laissant les Tangos revenir dans le match, Maggiotti transformant un penalty et Seidou claquant un très joli but quelques secondes avant la pause. Il a donc fallu résister pour le GF 38 et faire preuve de solidarité pour ne pas laisser Laval gratter un point inespéré.Qu'elle fait du bien, cette victoire pour les Normands. La deuxième consécutive. Bousculé par une équipe de Nîmes dominatrice, mais en manque de réussite, Quevilly-Rouen a ouvert la marque par l'intermédiaire de Christophe Diedhiou. L'attaquant sénégalais vient conclure un corner déposé de Garland Gbelle. Avant la pause, Louis Mafouta viendra doubler la mise pour son équipe en grande réussite. Dans une seconde période plus ouverte et alors que les Nîmois se montrent de plus en plus menaçants, QRM décide d'inscrire un troisième par Louis Mafouta, encore lui. À l'heure de jeu, sur une grossière erreur défensive normande, Malik Tchokounté viendra réduire l'écart, sans que les Normands ne tremblent pour conserver les trois points.C'est en deuxième période que ce derby du Sud-Ouest s'est décanté. Alors que Pau ouvre le score par Pape Ibnou Ba avant la pause, Rodez revient des vestiaires avec un tout autre visage. Les Ruthénois reprennent même l'avantage avec des réalisations de Pembélé et Ouammou. Mais c'était compter sans le Messi vietnamien, qui égalise à la 86minute d'une frappe pied gauche.