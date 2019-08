Le Havre s'adjuge le derby normand, Auxerre déroule, Le Mans gagne enfin

En remportant sereinement le Normandico (0-3), le Havre s'installe provisoirement sur le fauteuil de leader. Trois buts, c'est également ce qu'a marqué Auxerre face à l'AC Ajaccio (score final 3-1) et permet aux hommes de Jean-Marc Furlan d'accrocher de justesse la première partie de tableau. A Nancy, les Lorrains arrachent le nul de justesse face à Rodez (1-1) au terme d'un match interrompu dans le temps additionnel pour une nouvelle historie de chants polémiques. Rien à signaler de ce côté-là au Mans, si ce n'est la première victoire du promu (2-0), qui quitte enfin la zone rouge. Du côté de Châteauroux, défait à domicile par Troyes (0-1), la première victoire et le premier but se font toujours attendre.

Caen - Le Havre (30/08/2019) "Message commun Malherbe Normande Kop / Barbarians Havrais : LFP, ministres : L'homophobie est un vrai sujet... Et vous le ridiculisez !" #SMCHAC pic.twitter.com/332vUfSvyX — Ultras Made in ?? (@UltrasMadeinFR) August 30, 2019

Tiens @lestrepublicain, mange ça !! #ASNLRAF (et encore je la trouve bien gentille cette banderole) pic.twitter.com/x8UzkfPMJS — Couacico (@Cocoricouac) August 30, 2019

Les supporters auxerrois craignent toujours son retour : la malédiction des anciens de la maison icaunaise qui reviennent planter à l’Abbé Deschamps sous leurs nouvelles couleurs. Cette fois-ci, tous les regards sont tournés vers Gaëtan Courtet. Mais en dehors d’une courte sortie au bord du terrain pour se faire poser un pansement sur le crâne à la suite d’un coup de coude involontaire auxerrois, le buteur ne se fait pas particulièrement remarquer. En revanche, les Auxerrois rentrent au vestiaire frustrés de n’avoir su trouver la faille dans un premier acte à sens unique.Il faut attendre que Kalulu vienne faucher Merdji dans la surface pour que Dugimont lui rende justice sur penalty. La machine est lancée et Hamza Sakhi le prouve en faisant le break quelques minutes plus tard d’une superbe frappe flottante à l’entrée de la surface. Sakhi est particulièrement en forme puisqu’après avoir collé un grand pont à un défenseur ajaccien, il sert parfaitement Dejan Sorgic, lequel inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, juste après être monté au jeu. La réduction du score corse, causée par un ballon dévié de Samuel Souprayen dans ses propres filets est un peu venue gâcher la fête, mais qu’importe, Auxerre tient son meilleur match de la saison.Pour ce Normandico, le parcage havrais était garni de 1000 supporters bouillants (y compris Victor Lekhal le temps d’une mi-temps) et prêts à voir leur club doyen enchaîner un sixième match sans défaite. Et alors que chacun attendait un nouveau pion de la pépite Tino Kadewere, c’est finalement Junior Dina qui vient concrétiser la domination des HACmen tout au long de la première demi-heure de jeu… sur un service du Zimbabwéen, son deuxième de la saison. Après s’être défait de deux défenseurs caennais le long de la ligne de corner, Kadewere trouve Dina au second poteau, lequel n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Un tir cadré, un but, l’efficacité est totale. Et en deuxième période, Thiaré, à la limite de l'exclusion pour simulation, trouve ensuite la faille à la régulière pour faire le break. A bout de souffle, Malherbe ne peut que constater les dégâts et l’inévitable Kadewere vient rajouter son grain de sel dans le temps additionnel pour tuer le match et ramener la suprématie normande en Seine Maritime. Et malgré l’amertume de la défaite, on saluera l’initiative des supporters caennais qui ont fait passer un message fort en tribune, de concert avec leurs rivaux havrais.Deux semaines après les incidents qui ont émaillé la rencontre face au Mans et une semaine après la déroute subie à Sochaux (3-0), Nancy se devait de réagir pour tenter de rejoindre la première moitié de tableau. Dominateurs en première période, les hommes de Jean-Louis Garcia ne parviennent cependant pas à cadrer et se font prendre par surprise à quelques secondes de la pause. Ugo Bonnet balance un très long centre dans la boîte, lequel frôle le crâne d’un coéquipier mais termine au fond des filets de Baptiste Valette. Troisième pion de la saison pour le Ruthénois qui confirme la bonne forme de ses coéquipiers, provisoirement quatrièmes au classement. Hélas, en toute fin de match, l’arbitre interrompt la rencontre quelques minutes à la suite de nouveaux chants polémiques émanant du kop nancéien. Les tentatives d’apaisement d’El Kaoutari, de Muratori et même du président Rousselot n’y changeront rien et la fin du temps additionnel se déroule dans une grosse confusion, au cours de laquelle Chougrani dévie de la tête un centre lorrain dans ses propres filets. Un point arraché sur le fil qui fait finalement chuter Rodez à la huitième place. Reste à voir quelles seront les conséquences pour la tribune nancéienne, déjà condamnée à un match à huis-clos lors de la huitième journée.