Le Havre reprend le trône, Troyes s'invite sur le podium

Tenu en échec à Orléans (2-2), Le Havre reprend la tête du championnat avant le match de Lorient lundi. Vainqueur dans les arrêts de jeu à Auxerre (1-2), Troyes prend la troisième place temporaire du classement. Sinon, la soirée s'est montré généreuse en buts : vingt-six réalisations en huit rencontres. Spoiler : même Châteauroux a marqué !

70

Par Antoine Donnarieix

Une chose est sûre : la saison du promu manceau ne sera pas de tout repos en Ligue 2. Non, la lumière n'est pas venue sur le tir de Stéphane Vincent où le ballon fuit le cadre de Benjamin Leroy, ni même du doublé d'un Stéphane Diarra très réaliste ce soir. Pourquoi ? Parce que l'AC Ajaccio en avait décidé autrement. Laissant Yohann Thuram-Ulien passer une soirée plutôt paisible en première période, les Acéistes se sont fait la belle grâce à l'incursion d'un Gaëtan Courtet auteur d'un magnifique ballon piqué dans la lucarne opposée, un Matteo Tramoni en feu avec d'abord un but et une passe décisive à destination de Hugo Cuypers. Dans ce chassé-croisé, Leroy empêche Le Mans de revenir grâce à une parade décisive sur sa ligne de but, avant de voir Tramoni s'offrir un doublé d'une superbe frappe en barre rentrante. Deux fois devant au score, les Sarthois s'inclinent au coup de sifflet final. L'expérience de la Ligue 2 ? Sans doute., parce qu'on s'est clairement régalé devant autant de spectacle.Pour Chambly, l'euphorie du début de championnat semble désormais bien lointaine. En visite à Marcel-Picot, les Camblysiens se font surprendre d'entrée de jeu par un demi-centre de Vágner Días à destination d'Amine Bassi. Malin, le meneur de jeu lorrain débloque son compteur de but dans cette nouvelle saison grâce à une frappe en pivot au ras du poteau gauche de Simon Pontdemé. La suite ? Une erreur de relance visiteuse en début de seconde période qui débouche sur un but de Makhtar Gueye bénéficiaire d'un caviar de Bassi, puis un troisième but de Vágner pour mettre fin au suspense. Après avoir tenu six journées sans concéder de but, Chambly vient d'encaisser sept pions en deux matchs. Attention à la chute libre..., comme le numéro dans le dos de l'homme du match : Bassi.À Bonal, l'heure était à la fête du football entre deux équipes avec des objectifs bien différents : la quête d'un maintien rapide pour Sochaux, le souhait d'une remontée directe pour Guingamp. Dans un premier temps, c'est pourtant les Doubistes qui mettent le pied à l'étrier grâce à un doublé d'Abdoulaye Sané. Buteur dans le jeu d'abord puis sur penalty ensuite, le Sénégalais déchante au moment où Yannick Gomis dévie de la tête le coup franc de Youssouf M'Changama, pour une réduction du score 100%avec les deux recrues bretonnes. Seulement voilà, la dynamique défensive guingampaise est mauvaise : Thomas Touré en profite pour aggraver le score, et Marc-Aurèle Caillard sort un nouveau penalty frappé par Sané. Et Guingamp patine, une fois de plus..., comme le numéro de Félix Eboa-Eboa, complètement passé à côté de son match à l'image de son carton rouge en fin de partie.Toujours lanterne rouge, Paris avait à cœur de sortir enfin d'une très mauvaise posture. Les choses débutent bien : servi par Jonathan Pitroipa, Cyril Mandouki croise sa frappe, mais le ballon tape le poteau clermontois, preuve de la maladresse qui poursuit les Parisiens depuis ce début de saison. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, les visiteurs vont ouvrir le score par le biais de Jim Allevinah, à la conclusion d'une action confuse où les Auvergnats obtiennent une série de contres favorables. Sans un Vincent De Marconnay bien inspiré, David Gomis aurait pu alourdir le score dans la foulée. Hélas pour Paris, ce sera finalement l'intenable Adrian Grbić qui va se charger de corser l'addition à la suite de... une sortie hasardeuse de De Marconnay. En deuxième période, le PFC va même manquer un penalty par Oussama Abdeljelil. Quand rien ne va..., comme le nombre de victoires acquises par le Paris FC en huit journées. Lanterne rouge logique, donc.Un corner, un contrôle, un frappe à l'arrêt en pleine lucarne et voilà comment l'USO ouvre le score contre le leader havrais au stade de La Source. Un but qui met le doute dans les esprits normands, d'autant que Vincent Thill est tout proche de doubler la mise d'une frappe enroulée du gauche qui termine sa course sur le poteau droit de Mathieu Gorgelin. Touchés, mais pas coulés, les Hacmen vont réagir grâce à Jamal Thiaré, accroché par Rémy Vachoux dans la surface de réparation orléanaise. De sang-froid, Tino Kadewere inscrit le but égalisateur et relance les espoirs du HAC. Mais en face, Orléans obtient aussi un penalty transformé par Hicham Benkaïd pour son deuxième but de la saison. Le Havre a compris le message et répond du tac au tac avec Thiaré (71). Dans les vingt dernières minutes, un but sera refusé à chaque équipe, preuve que ce point du match nul est mérité pour ces deux valeureuses équipes., comme la qualité du scénario du match. Un régal, une nouvelle fois.Valenciennes a beau arriver avec des certitudes, cela ne fait pas tout. Meilleure défense du championnat avec trois buts encaissés en sept journées, les Nordistes encaissent directement un but d'Ibrahim Sissoko. Impliqué sur cinq des six derniers buts niortais en Ligue 2 avec quatre pions et une passe décisive, le premier buteur du match ne peut pas grand-chose sur l'égalisation valenciennoise à la suite d'un délicieux coup franc de Teddy Chevalier à l'entrée de la surface. Malgré l'exclusion d'Olivier Guégan dès la treizième minute de jeu, VA parvient à faire sans son coach : Gauthier Hein manque le cadre d'un rien juste avant la pause, puis Baptiste Guillaume est auteur d'un magnifique enchaînement qui termine sur la barre transversale adverse. Un partout, balle au centre, et c'est très bien comme ça., comme le nombre de Chamois restés sur la pelouse à la fin du match, après les expulsions de Julien Da Costa et Bryan Passi.Il fallait mettre fin à la malédiction ! Avec aucune victoire sur les quatre dernières réceptions de Troyes, Auxerre partait avec de bonnes intentions à l'image de l'entraîneur Jean-Marc Furlan dans les vestiaires. Malheureusement, l'AJA va concéder l'ouverture du score à la suite d'une frappe en demi-volée de Florian Tardieu. L'ESTAC est d'ailleurs proche de doubler la mise sur une énorme occasion de Yoann Touzghar. En guise de réponse, Mohammed Yattara offre un magnifique but à l'Abbé-Deschamps pour mettre les deux équipes à égalité à la pause. Cependant, les Auxerrois perdent Mickaël Le Bihan exclu à la suite d'un coup de tête adressé à un adversaire. Furieux, Furlan sera lui aussi renvoyé au vestiaire par Stéphanie Frappart dans la continuité de l'action. Avec une tête plus fraîche, les Troyens font la différence dans les arrêts de jeu grâce à la tête de Chris Bédia sur un centre de Tardieu. Et voilà Troyes sur le podium de la Ligue 2 derrière Lorient et Le Havre à la différence de buts., comme le nombre de victoires consécutives de Troyes à Auxerre. Ou comment dominer un derby.La Berri était dans une mauvaise passe avec aucun but marqué en sept journées , alors la Berri s'est réveillée contre Grenoble. Pourtant, tout n'a pas été rose à Gaston-Petit. Une mauvaise communication dans la défense castelroussine crée un coup franc grenoblois dans la surface de réparation, frappé par Florian Raspentino, mais contré par le mur de la Berri. La réaction ne se fait pas attendre, avec un superbe arrêt horizontal de Brice Maubleau à la suite d'une tête croisée de Sekou Condé. Juste avant la pause, l'ancien joueur du GF38 Romain Grange régale d'un corner rentrant dans les filets isérois. Avec six buts encaissés sur phase arrêtée depuis le début de saison, Grenoble possède le pire total d'une équipe en Ligue 2. Pas si grave, puisque Moussa Djitté parvient à s'offrir son troisième but de la saison pour permettre aux Isérois de prendre un point. Une maigre consolation., comme le nombre de frappes réalisées par Châteauroux avant de marquer un but en Ligue 2. La délivrance, la vraie.