Le Havre, Laval et Sainté mis dehors, Annecy et Pajot s'amusent

QB

Pas de Cartier.L'US Reipertswiller (R1) a créé la sensation en éjectant Nancy au septième tour de la Coupe de France samedi (3-2). Les Lorrains sont revenus à 2-1 grâce à Alexis Giacomini (71), puis à 3-2 grâce à Diafra Sakho (86), mais les Forestiers ont tenu jusqu'au bout, malgré trois divisions de différence. Autres performances de choix : Orvault (R1) a fait tomber Laval (1-1, 6-5 TAB), et Alençon (N3) s'est payé le deuxième de Ligue 2, Le Havre (3-3, 5-3 TAB). L'antichambre de l'élite a aussi perdu Dijon, sorti par une N2, Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (1-1, 3-2 TB), et QRM, tombé devant une N3, Aubervilliers (1-1, 4-1 TAB). La Normandie a évité de peu la déculottée, puisque Caen a écarté Saint-Malo, club de N2 (2-2, 4-3 TAB).Parmi les chocs du week-end, Valenciennes a éliminé le Red Star (1-1, 3-1 TAB) grâce à un grand Hillel Konaté, et Rodez s'est débarrassé de Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard (0-0, 3-4 TAB). Victor Lobry et Ibrahima Wadji ont manqué leurs tentatives lors de la séance fatidique. En revanche, pas de problème pour le Paris FC, guidé par un doublé de Warren Caddy pour écarter son voisin des Ulis (N3) au stade Jean-Marc Salinier (0-3). En infériorité numérique pendant 80 minutes, Prix-Les-Mézières (N3) est tombé les armes à la main contre Bastia, au bout de la séance de tirs au but (0-0, 2-4 TAB). C'est aussi passé pour Sochaux, Grenoble, Pau, Niort et Annecy, qui a collé huit buts aux Diables noirs de Colombani (8-1), dont trois de Vincent Pajot.La Coupe est pleine.