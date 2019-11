Le Havre gagne pour la première fois depuis le mois d'août

Le Havre (4-2-3-1) : Gorgelin - Coulibaly, Mayembo, Ersoy, Heras - Youga (Thiaré, 48e), Gueye - Fontaine, Dina Ebimbe (Basque, 84e), Ben Mohamed (Coulibaly, 73e) - Kadewere. Entraîneur : Paul Le Guen.



Guingamp (4-4-2) : Guivarch - Poaty, Niakaté, Kerbrat, Palun - Gomis (Mchangama, 60e), Phiri, Valdivia (Ngbakoto, 60e), Pelé - Roux, Pierrot (Rodelin, 71e). Entraîneur : Sylvain Didot.

Le Réveil normand.Après Chambly qui n’avait plus remporté la moindre rencontre depuis début septembre, le HAC est sorti de son trou et renoue enfin avec la victoire, neuf journées plus tard. Au terme d’une première mi-temps bien terne, les joueurs de Paul Le Guen se sont sublimés pour largement s’imposer contre Guingamp et retrouver la sixième place du classement.Les débats commencent mollement et l’on n’entend que les 32 supporters Guingampais animer un Stade Océane éteint, le kop havrais allant même jusqu’à déployer un message «» , comme pour rappeler qu'ils n'a plus vu ses joueurs gagner depuis le derby face à Caen le 30 août dernier. Hélas pour eux, les Ciel et Marine sont peu inspirés et se contentent de balancer de longs ballons sur Tino Kadewere. Seul Dina Ebimbe parvient à tirer son épingle du jeu, mais ses deux occasions (25, 42) trouvent soit les gants de Guivarch, soit les contours de la transversale.Mais qu’est-ce que Paul Le Guen a bien pu dire à ses joueurs à la pause ? Alors que Guingamp faisait le jeu pendant les 45 premières minutes, les Costarmoricains s’effondrent complètement au retour des vestiaires. Après un but annulé suite à un hors-jeu de Jamal Thiaré (51), Dina Ebimbe, vient ouvrir le score après deux frappes contrées de Fontaine et Kadewere (1-0, 53). Jean-Pascal Fontaine savait-il que les Guingampais n’ont gagné qu’une fois après avoir été menés au score cette saison ? Toujours est-il que l’attaquant normand fait rapidement le break d’une frappe enroulée qui termine dans le petit filet (2-0, 60). Et quitte à être en forme, autant se faire plaisir : Jamal Thiaré prend sa revanche dix minutes plus tard en trompant Guivarch, lequel venait de détourner une tentative de Kadewere sur sa barre (3-0, 70e). Le Zimbabwéen a tout de même réussi à apporter sa contribution dans les tous derniers instants sur penalty (4-0, 90) et reste en tête du classement des buteurs avec treize réalisations.Pour ceux qui auraient manqué le match, c’était le plus gros succès du Havre depuis mai 2017. Les fameux lundis soir qui chantent.