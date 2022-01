Le Havre bouscule le Paris FC

Paris FC (3-5-2): De Marconnay - Chergui, O.Camara, Bernauer - Koré (A.Bamba, 40e), Iglesias, Diakité (Demoncy, 64e), Siby (Alfarela, 77e), Hadjam - Gory (Caddy, 64e), Laura (J.Lopez, 77e). Entraîneur: Thierry Laurey.



Le Havre (3-4-3): Y.Fofana - Sangante, Gibaud, I.Touré (Mayembo, 46e) - T.Baldé, Ba (Abdelli, 46e), Lekhal (Bonnet, 46e), Boura - Cornette, Boutaïb, Alioui. Entraîneur: Paul Le Guen.

53 minutes.Voilà le temps exact pendant lequel Le Havre a été mené en déplacement depuis le début de la saison de Ligue 1 2021-2022. C'était avant cette rencontre capitale face au Paris FC, et les Hacmen ont vu leur réputation d'équipe dure à cuire prendre du plomb dans l'aile dans un premier temps. Dans une MMArena louée suite à la suspension pour cinq matchs du stade Charléty après les incidents survenus contre l'OL le 17 décembre dernier , les Parisiens ont profité d'une surprenante apathie havraise. Ainsi, Alimami Gory a profité d'une passe en retrait imprécise pour prendre la défense du HAC de vitesse et tromper Yahia Fofana d'une puissante frappe croisée. Contre son club formateur, l'attaquant du PFC va a encore faire parler son talent en mettant Check Oumar Diakité sur orbite pour permettre au milieu de terrain d'inscrire son tout premier but en professionnel. Dans les cordes, les Normands vont éviter le troisième but suite à une tête d'Axel Bamba sauvée par Ismaël Boura sur sa ligne (43). En toute fin de première période, la frappe d'Abdoullah Ba boxée des poings par Vincent De Marconnay a constitué la plus grosse occasion visiteuse (45+2).Grâce à trois changements à la pause, Paul Le Guen est parvenu à métamorphoser son équipe pour qu'elle soit à la fois plus solide défensivement et plus incisive offensivement. Néanmoins, la première alerte de la seconde période a été parisienne. Très actif sur le front de l'attaque, Gaëtan Laura a servi Diakité mais sa tentative de doublé a été mise en échec par Fofana (57). Après cette cartouche gâchée, les Parisiens vont voir leurs adversaires revenir dans la partie en quatre minutes chrono grâce à Khalid Boutaïb sur un centre de Quentin Cornettepuis Nabil Alioui, bien servi par Himad Abdelli. En feu, l'attaque du HAC manque le troisième but sur une frappe de Cornette détournée par Maxime Bernauer (76). Dynamiteur en fin de partie, Cornette a sollicité De Marconnay une dernière fois sur coup franc (85), mais les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité.Quatrième au coup de sifflet final, le Paris FC manque l'occasion de s'asseoir sur le trône de Ligue 2 tandis que Le Havre, sixième, campe à trois points de la cinquième place de barragiste occupée par l'AJ Auxerre.