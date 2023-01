Le Havre au sommet du classement européen

? Le @HAC_Foot a tout simplement la meilleure défense... d'Europe ?? ! https://t.co/0jodoBOFDp — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) January 3, 2023

Notre Ligue 2 a du talent.En tête du championnat après un excellent début de saison, Le Havre impressionne par sa régularité. Avec 5 points d’avance sur Bordeaux, 2 les Normands assument de semaine en semaine leur position de leader du classement . Un statut que le HAC doit en grande partie à sa défense, qui empile les records, comme le souligne un article publié sur le site officiel de la Ligue 2 : avec 6 petits buts encaissés, les hommes de Luka Elsner présentent la meilleure défense du championnat, loin devant Bordeaux et ses 11 buts encaissés. Mieux, cette équipe 2022-23 du Havre se place tout en haut du classement des équipes les plus solides de l’histoire du championnat à ce stade de la compétition.Il faut aller jusqu’à prendre en compte les cinq "grands championnats" européens et leurs divisions inférieures pour trouver de la concurrence aux Havrais. Mais là encore, ni le FC Barcelone (6 buts en 15 matchs), ni la Juventus (7 buts en 15 matchs) ne peuvent rivaliser au ratio nombre de buts encaissés/nombre de matchs joués. Une réalité statistique assez folle à prendre au second degré, mais qui en dit long sur la performance des Ciel & Marine cette saison.En même temps, le foot, c’est plus facile quand on encaisse un seul but en dix matchs.