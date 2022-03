One team. Introducing: #Football4Ukraine.Donate to our urgent joint appeal with @WFP for people forced to flee their homes in Ukraine: https://t.co/plIsjWYnuO pic.twitter.com/ivsabiC0wM — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 29, 2022

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le haut commissariat aux réfugiés et le programme alimentaire mondial de l’ONU ont lancé l’initiative « Football4Ukraine » dans le but d’inciter à lever des fonds pour les réfugiés ukrainiens victimes de l’invasion russe. L’organisation a choisi trois joueurs eux-mêmes réfugiés : Alphonso Davies du Bayern, Mahmoud Dahoud de Dortmund et premier réfugié syrien à jouer en Bundesliga, et Asmir Begovic d’Everton et contraint de fuir la Bosnie-Herzégovine. À leurs côtés, Ada Hegerberg (OL), Lucy Bronze (Manchester City), et Juan Mata (Manchester United).lance le latéral du Bayern Munich, né dans un camp de réfugiés au Ghana, d’une famille libérienne.Les joueurs appellent les supporters - où qu'ils soient et quel que soit le club qu'ils soutiennent - à faire front commun et à soutenir les personnes chassées de chez elles par la guerre en Ukraine en faisant un don à l'appel sur football4ukraine