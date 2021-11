Le Groupama Stadium à huis clos en attendant les mesures définitives

OL-OM arrêté : huis clos total pour le Groupama Stadium, au moins jusqu’au 8 décembre https://t.co/LAVXllM21c pic.twitter.com/aaynTMv1yA — Le Parisien | sport (@leparisiensport) November 22, 2021

Le (premier) verdict est tombé.Au lendemain de la suspension du match entre l'OL et l'OM après trois minutes de jeu, la commission de discipline s'est réunie afin de donner les premières décisions à titre conservatoire. Premier élément important : le dossier est placé en instruction et les décisions finales seront rendues le 8 décembre prochain. En attendant, le stade de l'Olympique Lyonnais fera l'objet d'un huis clos total. La rencontre entre Lyon et Reims le 1er décembre se déroulera donc sans spectateurs.Pour l'instant, aucune sanction individuelle n'a été prise et un éventuel retrait de points n'a pas encore été évoqué. Le 8 décembre prochain, la commission de discipline statuera sur deux points précis :et. Une nouvelle réunion aura lieu ce mardi, cette fois entre plusieurs instances du football, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu.On n'a même plus besoin d'une pandémie pour jouer à huis clos.