The Big Lewandowski

Alors que les rumeurs de départ étaient encore légion pendant l'intersaison, Robert Lewandowski va prolonger son contrat au Bayern Munich après avoir inscrit un nouveau triplé ce week-end. À 31 ans, l'attaquant polonais continue de grandir et de progresser, au point de s'affirmer définitivement comme l'un des tout meilleurs avants-centres de la planète.

Du bacon pour les muscles

Du poison pour les défenseurs

Par Maxime Renaudet

Propos de Simon Falette recueillis par MR.

Ce samedi, alors que le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de la Veltins Arena de Gelsenkirchen, pour le compte de la deuxième journée de Bundesliga, Robert Lewandowski en profitait pour inscrire le neuvième triplé de sa carrière sous les couleurs bavaroises. La semaine précédente, lors du match nul 2-2 contre le Hertha Berlin en ouverture du championnat, c’est déjà lui qui avait marqué les deux buts de son équipe, confirmant que le Polonais est dans la forme de sa vie. Pourtant, la tentation d’un départ a encore plané tout l’été, l'attaquant bavarois réclamant des renforts pour l’aider à marquer. Entendu, Lewandowski va signer un nouveau contrat avec le Bayern dans les prochains jours , ce qui devrait lui permettre de marquer encore davantage la Bundesliga de son empreinte.» Après deux saisons en Bundesliga, Simon Falette est déjà élogieux à l’égard de l’attaquant du Bayern Munich. Pourtant, avec un père judoka et une mère volleyeuse, rien ou presque ne le prédestinait à devenir footballeur. «, se rappelle Marek Siwecki, son tout premier entraîneur.» Mais rapidement, le petit Robert délaisse la course de fond et se consacre pleinement au foot, malgré un physique qui laisse clairement à désirer. «» , rajoute Siwecki dans un entretien avec le site polonaisMais Robert n’a pas besoin de bacon pour s'endurcir et devenir un attaquant redoutable. Sa motricité et son sens du but suffisent. Après le Varsovia Varsovie, il file dans la réserve du Legia Varsovie, mais ne s’y impose pas, obligeant sa mère à lui trouver elle-même un nouveau club : le Znicz Pruszków. Là-bas, Lewandowski se relance avant de signer en 2008 au Lech Poznań. En deux saisons, il inscrit un but tous les deux matchs et attise l’intérêt prononcé de certaines écuries européennes. Alors qu’il est à deux doigts de s’engager avec les Blackburn Rovers de Sam Allardyce, l’éruption du volcan Eyjafjallajökull l’empêche d’aller visiter les installations du club anglais. Finalement, le jeune international polonais s’engage avec le Borussia Dortmund. À son arrivée, il impressionne ses coéquipiers qui le surnomment rapidement, en référence à son corps musclé. «» , racontera Nuri Şahin, prouvant que le petit Robert est en passe de devenir un très grand.À Dortmund, malgré une première saison dans l’ombre de Lucas Barrios, Lewy devient rapidement indéboulonnable au sein du onze de Jürgen Klopp. En 2013, son coéquipier Matt Hummels est même dithyrambique à son sujet : «» Rien d’étonnant, puisque l’attaquant polonais a inscrit plus de 100 buts avec le Borussia, dont un mémorable quadruplé en demi-finales de C1 contre le Real Madrid. Bon dos au but, à l’aise des deux pieds, intelligent dans ses déplacements et excellent finisseur, Lewandowski devient alors un des attaquants de pointe les plus complets d'Europe, ce qui lui permet de s’engager avec le Bayern Munich en 2014. En Bavière, il rejoint Pep Guardiola qui vantera quelques saisons plus tard son grand professionnalisme. Pas étonnant quand on sait que sa compagne, ancienne championne de karaté, est une nutritionniste sportive réputée.À Munich, le Polonais explose tout sur son passage comme il l'avait fait au Borussia. En 2015, il inscrit le quintuplé le plus rapide de l'histoire, en 2018, il devient le meilleur buteur étranger du Bayern et en 2019, il dépasse Claudio Pizarro au classement du meilleur buteur étranger de Bundesliga. S'il est moins médiatique que Léo Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez ou Sergio Agüero, Lewandowski est sans doute le plus complet de tous. Ses records ? Quatrième meilleur buteur du Bayern, sixième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions et quatre fois meilleur buteur de Bundesliga. Pour Simon Falette, à Francfort depuis l'été 2017, l'attaquant polonais est un véritable poison : «» De fait, même à 31 ans, Lewandowski continue de progresser, et son début de saison monstrueux en est la preuve la plus certaine. Déjà fin finisseur, le Polonais a élargi sa palette technique ces dernières années, devenant un redoutable tireur de coup franc et un efficient remiseur. Ce week-end, après la victoire sans bavure contre Schalke, Coutinho s'est déjà laissé aller à des compliments élogieux, déclarant que «» . Ni plus, ni moins.