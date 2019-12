Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Est-ce que vous fanfaronnez lorsque vous gagnez 10 à 0 en mode amateur sur FIFA ? Non ? Alors c’est pareil ici.Pourquoi regarder un match du Real Madrid le dimanche soir alors qu’il y a l’immensesur France 2 ? C’est pas faux.Vous boycottez tous les matchs qui ont lieu au Moyen-Orient. Elle va être longue, cette attente de la prochaine Coupe du monde pour vous.Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense Vitorino Hilton dans ses rangs. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qu’il se fait ailleurs, hein.Avant, vous étiez pour Monaco, mais depuis deux ans vous êtes pour Paris. Mbappix.Nous sommes ravis d’apprendre que Henrik Kristoffersen a remporté le slalom géant d'Alta Badia, mais ici c’est. Pas. Alors ça dégage.Mode amateur ? Easy. Mode international ? Easy. On va voir si vous faites encore le malin au tour suivant.Depuis que vous avez mal digéré votre kebab ingurgité à 5h du matin après une soirée, vous boycottez tout ce qui vient de Turquie.À l’école, vous étiez celui qui se contentait d’avoir la moyenne, alors que vous aviez clairement les capacités pour viser bien plus haut. Fainéant.La Ligue 1, vous l’aimez, et c’est très bien comme ça. Mais, savez-vous que le football se joue aussi en dehors de l’Hexagone ?Vous êtes supporter de l’Olympique lyonnais. Courage.C’était bien ce week-end thalasso à Cabourg ?Soit vous tapez extrêmement vite sur Google, soit vous êtes complètement timbré. Dans les deux cas, vous êtes une personne très dangereuse.Vous avez fait l’impasse sur le championnat égyptien et vous n’auriez clairement pas dû.Vous, ce que vous aimez, ce n’est pas la Coupe du monde, la Ligue des champions ou les 5 grands championnats. Non, vous, vous prenez plaisir devant un match biélorusse. Et vous avez bien raison.Bien vu d’avoir fait un tour sur le compte Twitter d'OptaJean avant de faire ce quiz. La prochaine fois, n’oubliez pas de checker le championnat chypriote.Vous avez vraiment regardé Guimarães-Covilha ? Votre vie est d’une tristesse.Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que les autres.