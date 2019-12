Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Vous êtes du genre à mettre le mode débutant à FIFA, et faire le fier après votre victoire 8-0 contre le Real Madrid avec Orléans. Bref, vous êtes détestable.Pour la centième fois, c’est Sanches et pas Sánchez. Il est portugais, pas espagnol.Si vous commencez à bégayer maintenant, mieux vaut ne pas faire la suite.Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense Renaud Cohade dans ses rangs. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qu’il se passe ailleurs.Avant, vous étiez pour FK Čukarički. Puis, pour l’Étoile rouge de Belgrade. Mais désormais, vous êtes pour l’OM. Radonjix.Nous sommes ravis d’apprendre que le Heat s’est imposé à Dallas, mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Vous êtes un vrai mordu de ballon rond, vous.Vous avez fait l’impasse sur le championnat portugais, et vous n’auriez clairement pas dû.Que vous a fait la Ligue 1 pour que vous la boycottiez comme ça ? C’est à cause des 0-0 en pagaille, c’est ça ?Vous êtes comme l’équipe de France de Coupe Davis : vous êtes attachant(e), vous avez des qualités, mais finalement vous vous écroulez dès que le niveau s’élève.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous savez compter jusqu’à onze, et c’est déjà pas mal.Vous avez profité des grèves pour vous faire l’intégrale dedurant le week-end, et personne ne peut vous juger pour cela.Vous avez déjà réussi à monter un meuble IKEA en dix minutes et sans notice, alors ce n’est pas un vulgaire quiz qui allait vous faire peur.W-A-A-L-W-I-J-K ! Ce n’est pourtant pas compliqué à écrire.Encore et toujours ce problème de dyslexie, qui vous empêche de briller en société.Les clubs du Top 5 n’ont pas de secret pour vous. En revanche, le reste, vous vous en foutez royalement.Vous avez tapé Sousa au hasard, en voyant le championnat portugais. Bourré de clichés, mais ça passe.Pour hurler «» , il y a du monde. En revanche, dès qu’il faut parler ballon, il n’y a plus personne.