Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.



Par Steven Oliveira

Qui célèbre ses buts à l’échauffement ? Les. Alors si vous ne voulez pas faire partie de cette catégorie il va falloir se calmer.Mais qu’est-ce-que vous a fait la Ligue 1 pour que vous n’y jetiez même pas un petit coup d’œil ? C’est de la faute de Clément Turpin, n'est-ce pas ?Depuis 1939 vous ne voulez plus entendre parler de ce qu’il se passe outre-Rhin. Il s’agirait de grandir.Alors oui, la Premier League possède l’immense Rui Patrício dans ses rangs. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qu’il se fait ailleurs.Seuls les vainqueurs du ballon d’or ne trouvent grâce à vos yeux. Et jusqu’à preuve du contraire Memphis Depay ne l’a jamais remporté.Nous sommes ravis d’apprendre que la Norvège a remporté le relais masculin et féminin d’Östersund. Mais ici c’est SoFoot. Pas SoBiathlon. Alors ça dégage.Ça commence à devenir sérieux. Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne à votreC-A-L-V-E-R-T L-E-W-I-N. Il va falloir apprendre à écrire son nom rapidement car quand il sera Ballon d’or en 2023 ça sera trop tard.Pour vous les Espagnols ne sont que des dopés et vous refusez donc de regarder leur championnat. Nous vous avons reconnu Roselyne BachelotAvec vous, l’amour est exclusif, alors vous ne regardez rien d'autre que la Ligue 1. C'est beau.Vous avez décidé de ne regarder qu’un seul match de football ce week-end. Et vous avez choisi Nantes-Dijon. Et bah pourquoi pas hein.À quel moment vous prenez du plaisir à faire ce quiz ?Vous êtes soit un menteur, soit un tricheur. Ou les deux. Bref, vous êtes une mauvaise personne.Ne pas être né en 1976 n’est en aucun cas une excuse valable pour ne pas avoir trouvé la réponse. Vous étiez né en 1515 ? Non ? Pourtant vous savez très bien qu’il y a eu la bataille de Marignan cette année-là.Mêmen’est pas assez calé pour répondre à ce quiz.Seuls les championnats dits mineurs vous intéressent. Et ce championnat albanais ne vous a jamais autant excité que cette saison. Quelle drôle de vie.Depuis une obscure partie de Football Manager vous ne ratez pas une miette des résultats du FK Desna Tchernihiv. Et vous attendez que le club se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions comme vous l’avez fait.Vous avez une vie sociale et le sens des priorités. Bravo.