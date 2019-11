Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’enfant de votre voisin de cinq ans connaissait aussi toutes les réponses, sa mère aussi et sa grand-mère aussi. Alors, calmez-vous.Vous avez préféré regarder, avec Franck Dubosc et Kad Mérad, plutôt que du foot, et tout le monde doit vous juger pour ça.Trois questions Ligue 1, trois erreurs. Vous pouvez arrêter votre boycott, hein, Alain Casanova n’est plus là.Depuis votre voyage scolaire à Milan, vous vous prenez pour un(e) Italien(ne). Alors que vous êtes breton(ne), et que ça s’entend à votre accent.Au départ, vous étiez pour Anderlecht. Puis, vous êtes tombé amoureux de Chelsea. Ensuite, il y a eu votre phase West Bromwich Albion et celle Everton avant de supporter Manchester United. Désormais, vous ne jurez que par l’Inter. Lukakix.Nous sommes ravis d’apprendre que l’Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde de rugby, mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Allez, vous êtes autorisé à vous la péter un peu à la machine à café. Mais si vous ne voulez pas être ridicule lorsqu'on vous demandera votre score au niveau suivant, restez concentré.Vous êtes supporter de Dijon et même vous, vous ne vous rappelez pas le nom du joueur qui vous a offert la victoire.D’où vous vient cette haine de la Premier League ? Vous n’aimez pas les occasions de but, ou quoi ?Ce n’est pas parce que la Ligue 1 possède l’immense Florent Balmont dans ses rangs que c’est une raison pour ne pas vous intéresser à ce qu’il se passe ailleurs.Vous n’y connaissez rien en football, mais vous êtes professeur de géographie.Vous êtes encore là, vous ?C’est donc vous, l’Homme qui tape sur Google plus vite que son ombre.Vous avez fait l’impasse sur le championnat suédois, et vous n’auriez clairement pas dû. Quelle idée, en même temps.Je croyais que nous vous avions demandé d’éteindre vos portables. Insolent(e).Vous êtes de Grenoble et votre père est autrichien, c’est la seule explication possible à ce score.Vous savez compter jusqu’à quatre, et c’est déjà pas mal.Si on vous ennuie, dites-le nous hein.