Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

1

Par Steven Oliveira

Est-ce que vous hurlez à votre fenêtre lorsque vous battez votre petite nièce de quatre ans au tir à la corde ? Non ? Alors faites preuve de la même humilité ici.Vous aviez prévu de regarder OM-Strasbourg, mais vous n’avez finalement pas pu résister à Omar Sy dans. Et personne ne peut vous juger pour ça.Depuis la Coupe du monde 2006, vous refusez de vous intéresser à ce qu’il se passe de l’autre côté des Alpes. Il s’agirait de grandir.Ce n’est pas parce que vous aimez les pizzas, que vous mangez des pâtes à chaque repas et que vous parlez avec les mains qu’il faut vous prendre pour un Italien. Vous êtes né à Bergerac pour rappel.Petit, vous étiez pour le Benfica Lisbonne. Puis vous avez opté pour le Real Madrid avant de changer pour Manchester United. Et désormais vous êtes supporter du PSG. Di Marix.Nous sommes ravis d’apprendre que les Houston Astros se sont qualifiés pour la finale de MLB, mais ici c’est SoFoot. Pas SoBaseball. Alors ça dégage.C’est bien beau de battre Heihachi dans, mais vous devez garder de l’énergie pour coucher Ogre et True Ogre.Nous aimerions bien savoir ce que vous aviez de mieux à faire un samedi soir que de vous asseoir devant le multiplex Ligue 1.Elle vous vient d’où cette haine de l’Angleterre ? Des Spice Girls ?Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense Romain Philippoteaux dans ses rangs, mais ce n’est pas une raison pour ne pas vous intéresser à ce qu’il se passe ailleurs.Ah oui, donc vous, seul le championnat russe vous intéresse. Et bah, pourquoi pas, hein.Il va falloir partir d’ici en revanche.Vous êtes un(e) immense maboule. Du genre à réussir lejeuleplusdurdumonde sans perdre la moindre vie.Pardon pour le championnat moldave. Mais en même temps, quelle idée de ne pas suivre ce formidable championnat.Vous croyez que nous ne vous avons pas vu aller chercher les réponses sur Google ? Amenez-nous tout de suite votre carnet de correspondance.Vous êtes un mordu de ballon rond, vous. Et cela se voit.Taper tous les chiffres possibles pendant 4 minutes pour gratter un point est la vie que vous avez décidé de mener.Vous êtes encore là, vous ?