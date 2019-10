Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Rangez ce téléphone, vous appellerez vos proches lorsque vous aurez vraiment réussi quelque chose de grand.Vous êtes pour l’OM, alors vous refusez de regarder les matchs du PSG. Il s’agirait de grandir.Vous n’avez pas su choisir entre les trois gros matchs du dimanche soir, alors vous avez regardésur TF1. Et ce ne sont pas ceux qui ont choisi Sainté-Lyon qui vont vous critiquer.Elle était si dure que cela, cette soirée du samedi soir ? Car vous venez juste de vous réveiller, et nous sommes lundi matin.Et sinon, vous connaissez quoi à part le PSG ? En parlant de Paris, vous avez des nouvelles de Germain le Lynx ?Nous sommes ravis d’apprendre qu'Anderson Peters est devenu champion du monde du lancer du javelot. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Vous pouvez commencer à préparer votre texto à vos proches, mais attendez un peu de réussir l’étape suivante pour l’envoyer. Au risque de les décevoir.Vous aviez vraiment quelque chose de mieux à faire que de regarder le Multiplex Ligue 1, samedi soir ? Nous sommes curieux de savoir ce que ça peut être.Pour qu’un joueur trouve grâce à vos yeux, il faut qu’il ait au moins disputé un match de Ligue 1. Vous ne connaissez donc pas Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. En revanche, vous suivez tous les matchs des frères Ayew. C’est un choix.Ce n’est pas parce que vous mangez gras, que vous buvez de la Guinness et que vous regardezqu’il faut vous prendre pour un Anglais. Vous êtes né à Perpignan, pour rappel.Vous êtes supporter du FC Nantes, et vous commencez à croire en une qualification en Ligue des champions.: vous finirez neuvième. Ce qui est déjà bien.Vous êtes encore là, vous ?Allez-y, envoyez votre score à tous vos proches. Et même à tout votre répertoire. Le monde doit savoir que vous avez triché pour obtenir ce score : c’est humainement impossible de réussir.Ouin, ouin, ouin,ce n’est pas vraiment du football ! Arrêtez de chouiner, et lisez les brèves deLogiquement, ce score fait de vous un(e) élève moyen. Ici, cela fait de vous un génie.Votre père est turc, votre mère mexicaine et vous êtes né à Guingamp. Quel joliVous n’avez rien suivi du week-end, mais vous avez lu l’indice sous la photo de présentation. Bravo Columbo.Vous avez raison, ne vous prenez pas la tête à écrire des chiffres au hasard. C’est bien mieux de terminer avec un zéro pointé.