Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

1

Par Steven Oliveira

Est-ce que vous hurlez à votre fenêtre lorsque vous battez votre neveu de trois ans au bras de fer ? Non ? Alors faites pareil, ici.Vous étiez parti(e) pour regarder Marseille-Rennes, puis vous vous êtes fait attraper parsur TF1. Comment dire non à un film avec Patrick Bruel, en même temps ?Quelle idée d’avoir accepté ce repas chez la belle-famille, le dimanche ! Vous étiez pourtant si bien parti(e).Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense Rachid Alioui dans ses rangs, mais ce n’est pas une raison pour ne pas vous intéresser à ce qu’il se fait ailleurs.La saison dernière, vous étiez pour l’OM. Celle d’avant, pour l’OGC Nice. Et cette année, pour Brescia. Balotellix.Nous sommes ravis d’apprendre que Yusuke Suzuki a remporté le 50 km marche aux championnats du monde de Doha. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Ça commence à être costaud, cette histoire. Ce n’est pas le moment de souffler : on remonte en selle, et on va chercher le 100% au mode légende.C-H-E-R-Y-S-H-E-V ! Ce n’est pourtant pas si compliqué que cela à écrire.La Ligue 1, tu l’aimes ou tu la quittes. Visiblement, vous avez choisi la seconde option.Ce n’est pas parce que vous mangez des tapas et que vous aimez faire la sieste qu’il faut vous prendre pour un(e) Espagnol(e). Vous êtes né à Limoges, pour rappel.Vous êtes supporters d’Angers. Profitez car vous allez terminer à la dixième place, et c’est déjà pas mal.Vous êtes encore là, vous ?Vous êtes un(e) grand(e) maboule, du genre à gagner une partie de Monopoly en ayant seulement la rue Lecourbe et boulevard de Belleville.Quel dommage d’avoir manqué le 100%, seulement en raison de ce clavier numérique qui ne fonctionne pas. Toutes ces heures à avoir révisé parties en fumée.Même Google n’est pas assez rapide, pour ce mode légende.Votre père est néerlandais, votre mère équatorienne et vous êtes né(e) à Ajaccio. Quel melting-pot.Vous savez écrire rapidement jusqu’à 61, et c’est déjà pas mal.Pourquoi vous donner autant de mal à tenter ce quiz, chaque semaine ?