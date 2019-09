Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

1

Par Steven Oliveira

Vous êtes supporter de l’OL et vous avez refusé de mettre le nom de celui qui vous a fait du mal. Il s’agirait de grandir.Vous revenez tout juste de trois mois passés à l’autre bout du monde et vous n’avez pas encore eu le temps de découvrir les transferts de l’été.Au prix que vous payez votre abonnement RMC Sports, vous avez décidé de ne regarder que cette chaîne. Vous êtes donc incollable sur la C1, la C3, la Premier League, la Liga Nos et l’UFC.Petit, vous étiez pour Manchester United, puis une fois arrivé à l’adolescence, vous penchiez pour le Real Madrid. Aujourd’hui adulte, vous ne vivez que pour la Juventus.Nous sommes ravis d’apprendre que Pauline Ferrand-Prévot a remporté les championnats du monde de VTT marathon, mais ici c’est SoFoot, pas SoVTT. Alors ça dégage.Vous pouvez mettre un post sur Facebook. Vos ami(e)s doivent savoir votre score.Ah pour aller faire l’Oktoberfest à Munich, il y a du monde. En revanche, dès qu’il faut parler un peu de Bundesliga, il n’y a plus personne.Vous ne connaissez pas grand-chose au football, mais vos amis avaient besoin de vous pour compléter leurs ligues MPG. Et vous êtes devenus accroc au jeu. Vous connaissez donc tous les buteurs de Liga, Premier League, Ligue 1 et Serie A. Et même ceux de la Ligue 2.Alors oui, la Ligue 1 possède dans ses rangs l’immense Jimmy Briand, mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qu’il se fait ailleurs.Vous êtes supporters de Toulouse. Courage, vous allez bien finir par y aller enfin en Ligue 2. La France entière croise les doigts.Quelle idée de programmer un week-end chez vos beaux-parents au fin fond de la Lozère lorsqu'il y a un derby de Milan, un Chelsea-Liverpool et un Metz-Amiens.Vous êtes un(e) immense malade. Du genre à réussir le Docteur Maboul les yeux bandés et avec votre mauvaise main.C’est quand même dommage ces touches numéros qui ne marchent pas sur votre clavier et qui vous empêchent d’avoir 100% à tous les quiz depuis plus d’un an. Alors que vous connaissez toutes les bonnes réponses.Encore et toujours ce problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Vous aimez tellement le football que vous vous interdisez de regarder de la Ligue 2 et des Udinese-Brescia. Et personne ne peut vous juger pour cela.Vous savez écrire très vite jusqu’à 72 et c’est déjà pas mal.Ne pas connaître Carlos Saucedo c’est une chose, mais ne pas avoir entendu parler d'Ante Budimir, ça, c’est inacceptable. Footix.