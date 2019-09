Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Calmez-vous. Tout ce que vous savez, les autres le savent aussi.Vous étiez partis pour regarder Monaco-Marseille. Mais vous n’avez pas pu dire non à un duo Marie-Anne Chazel-Thierry Lhermitte sur NT1. Et vous vous rendez compte que vous avez fait une belle erreur. Car en plus le film était nul.Mais d’où vous vient cette haine de la Premier League ? Vous n’aimez pas le football ? Vous n’aimez pas les terrains verts ? Vous n’aimez pas Neal Maupay ?Alors oui, la Ligue 1 peut compter l’immense Christophe Jallet dans ses rangs, mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qu’il se fait ailleurs.Vous êtes supporter de l’AS Monaco. Et vous vous dites que même avec vos 20 kilos en trop et vos genoux qui grincent, vous ne feriez pas tache au sein de la défense de l’ASM. Et vous avez raison.Nous sommes ravis d’apprendre que Primož Roglič a remporté le Tour d’Espagne, mais ici c’est SoFoot. Pas SoVélo. Alors ça dégage.Vous avez le droit de marcher la tête haute au bureau et de faire le/la fier/fière à la machine à café.Vous aviez oublié l’existence d'Amine Harit. Rassurez-vous, vous n’êtes pas le/la seul(e).Quelle bêtise d’avoir accepté cette soirée samedi soir. Vous étiez si bien parti pour faire unsans ce dimanche à comater dans votre canapé.Vous êtes doublophobe. Vous avez la phobie des doublés. Vous devez détester Cristiano Ronaldo.Vous regardez le football uniquement pour découvrir des pépites que vous pouvez acheter sur. Seuls les jeunes de moins de 23 ans vous intéressent, donc.Vous vous êtes perdu(e) ? Amazon c’est pas par là.Vous êtes Raymond Babbitt. Plus connu sous le nom de Rain Man.Faire l’impasse sur le championnat bosnien est votre plus grosse erreur. Et pas seulement pour ce quiz.C’est bien beau d’apprendre tous les buteurs par cœur. Mais il faut aussi retenir les orthographes, hein.Grâce à MPG, vous êtes devenu incollable sur les championnats anglais, italien, espagnol et même la Ligue 2. Lorsque MPG fera une ligue néerlandaise et une suédoise, vous aurez 100% à ce mode.Vous n’aviez rien à faire de votre vendredi soir et vous avez donc regardé le multiplex Ligue 2. Rassurez-vous,va bien finir par revenir pour égayer vos vendredis.Vous ne savez pas compter jusqu’à 62 ? Si ? Alors pourquoi ne pas l’avoir tapé ?