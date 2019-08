Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Est-ce que vous célébrez pendant 10 minutes une victoire au bras de fer face à votre petit cousin de 3 ans ? Non ? Alors faîtes pareil ici.Ce n’est pourtant pas compliqué : C-H-O-U-P-O-M-O-T-I-N-G ! Vous ferez moins le malin lorsqu’il aura terminé la saison avec plus de buts que Mbappé et Cavani réunis.Depuis un certain 9 juillet 2006 vous boycottez tout ce qui vient d’Italie. Il s’agirait de grandir. Et de repenser au 2 juillet 2000.Ce n’est pas parce que vous parlez avec les mains, que vous aimez les pizzas et que vous avez des lunettes de soleil qu’il faut vous prendre pour un italien. Vous êtes né à Angoulême pour rappel.Avant vous étiez fan de l’Atlético de Madrid mais depuis cet été, seul le Barça est dans votre cœur. Grizix.Nous sommes ravis d’apprendre que Ott Tänak a remporté le Rallye d’Allemagne mais ici c’est SoFoot pas SoRallye. Alors ça dégage.Vous pouvez hausser les épaules et marcher la tête haute. Et si quelqu’un vous demande pourquoi vous vous la pétez subitement, apprenez lui votre score. Elle vous respectera.Faire l’impasse sur le championnat turc vous n’auriez jamais dû. Surtout depuis que Bammou et Crivelli ont signé là-bas.Pourquoi ce refus de regarder de la Premier League ? Vous n’aimez pas le football ?Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Il n’y a que Tino Kadewere qui compte pour vous. Et tout le monde vous comprend.Vous avez profité de votre dernier week-end de vacances pour dormir pendant 48 heures. Courage pour la reprise.Vous êtes un(e) grand(e) malade. Du genre à terminer un puzzle de 4 000 pièces en 40 minutes. Et les yeux fermés en plus.Et non, tous les Donnarumma du monde ne sont pas gardiens de but.Bien vu la stratégie de tricher sur Google et de vous arrêtez juste à la moyenne. Mais nous vous avons grillé quand même. Dernier avertissement.Vous êtes né à Rennes d’un père polonais et d’une mère turque. Quel melting pot.Depuis que Bolton vous a offert une doublette offensive Nicolas Anelka-El Hadji Diouf vous ne ratez pas une miette de leurs performances. Vrais reconnaissent vrais.C’est ça aussi d’oublier de faire les cahiers de vacances pendant la trêve. Vous êtes largué(e) dès votre retour après.