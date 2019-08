Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est bien, vous pouvez faire le beau à la boulangerie, mais ce n’est peut-être pas la peine de faire le coq au bureau. Tout ce que vous savez, les autres le savent aussi.Bravo, votre FlashRésultats fonctionne à merveille. Il va maintenant falloir apprendre à jeter un œil dans les colonnes pépites et mercato, merci.Bon, ok, vous avez une vie sociale le vendredi soir, et alors ? Vous n’aimez pas les highlights et faire de la bicyclette avec un homme de 38 ans ?Les gars, sérieux, y a autre chose que la Ligue 1 dans la vie (psssst, nous aussi on est retombés amoureux du Stade brestois).Vous êtes supporter de l’Athletic et vous venez juste de vous réveiller. Pas de souci, bravo à vous.Si vous avez déjà la tête à l’US Open, c’est bien, mais vous pouvez appuyer sur la petite croix rouge en haut, bisous.Là, vous commencez à être un sacré client. Pas encore celui du mois, disons quelqu’un de fidèle.Vous vous êtes fait larguer samedi à 18h, vous avez décidé de faire passer ça avec un marathon foot. Bon, ça ne la fera pas revenir, mais vous avez assuré à un quiz, c’est déjà bien, non ?Le foot anglais est de retour sur Canal, du coup, vous ne regardez que ça. Le reste ? Vous n’en avez rien à secouer.Vous êtes supporter de Chelsea et vous n’oubliez jamais vos ex.Ne vous inquiétez pas, Dado Pršo nous manque à nous aussi.Vous pouvez laisser les grands s’expliquer entre eux ? Merci.Vous êtes la chèvre de la semaine. Monsieur G.O.A.T.Vous avez un contentieux avec le championnat cambodgien. On en a tous un, pas de panique.Bah oui, chercher toutes les réponses sur Soccerway, ça prend du temps, évidemment.Vous êtes François le Français. Enchanté, François.Vous êtes quelqu’un de normal, d’absolument normal. Lâchez cette arme.Vous avez une vie, des potes, un compagnon de route et même encore un peu de Ricard au fond du verre. Allez, au goulot.