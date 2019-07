Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez pris vos vacances au mois de juin, comme la majorité des joueurs de football. C’est le meilleur moyen pour ne rien rater de la reprise, et aussi pour payer moins cher.Vous êtes passé à côté du derby de Madrid, et vous n’auriez clairement pas dû. Quel match...Vous étiez partis pour manger du football tout le week-end, puis vous avez accepté de sortir samedi soir. Vous venez juste de vous réveiller.Comme Arsène Wenger, vous aimez les imperméables et les joueurs de football qui ont 18 ans.Contrairement à beaucoup de personnes, vous n’avez pas abandonné le football féminin après la Coupe du monde. C’est beau.Nous sommes ravis d’apprendre que la France est championne du monde espoirs de handball. Mais ici c’est, pas. Alors, ça dégage.Vous êtes tellement heureux(se) que le football de clubs revienne que vous n’en avez pas raté une miette.Rassurez-vous, vous n’êtes pas le/la seul(e) à avoir totalement oublié Micah Richards.Comment faites-vous pour ne pas aimer la Ligue 2 ? Nous rigolons, nous comprenons très bien.L’été est, clairement, votre période préférée. Non pas pour le soleil et les vacances, mais pour le mercato.Et à part l’OM ou ses anciens joueurs, vous connaissez quelque chose ?Avec la canicule, vous avez passé le week-end enfermé chez vous avec un ventilateur. Sans allumer la télévision, ni l’ordinateur, ni le portable pour ne pas réchauffer la pièce.Vous êtes un(e) immense maboule. Du genre à finir un puzzle de 5 000 pièce en deux heures, le tout les yeux bandés.Vous avez fait l’impasse sur le championnat canadien, et vous n’auriez clairement pas dû.Une nouvelle saison démarre, mais rien ne change : Google n’est pas assez rapide, pour ce niveau.Vous êtes né à Chambly, d’un père danois et d’une mère canadienne. QuelEt à part Paul Pogba ou sa famille, vous connaissez autre chose ? Pogbix.Vous êtes un(e) fidèle, alors vous saviez très bien que le score est toujours dantesque. Sauf que cette fois-ci, nous avons décidé de changer. Pardon.