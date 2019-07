Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Ce n’est pas la peine d’aller klaxonner sur les Champs-Élysées car vous avez remporté ce quiz où il est écrit "facile". Sauf si vous êtes algérien(ne)s bien entendu.Vous êtes mercatophobe. Donc vous ne regardez absolument rien aux transferts. Attention aux mauvaises surprises lorsque le championnat reprendra. Surtout si vous êtes supporter du LOSC.Depuis que vous vous êtes fait larguer par un(e) brésilien(ne), vous boycottez tout ce qui vient d’Amérique du Sud. Il s’agirait de grandir.La Ligue 1 vous manque, alors vous regardez la CAN. Beaucoup de joueurs y sont issus, les terrains se ressemblent. Et le niveau aussi.La Coupe du monde féminine est terminée et vous êtes triste. Vous n’êtes donc pas Frank Lebœuf.Nous sommes ravis d’apprendre que Nordine Oubaali a conservé son titre WBC des coqs. Mais ici c’est, pas. Alors ça dégage.Comme quoi, ce chômage n’a pas que du mauvais. Il vous permet au moins de venir briller ici.Et oui, l’arbitre n’a peut-être pas le même maillot, mais il a la même passion.Comment ça la MLS et la Chinese Super League sont des championnats de seconde zone ? Ça se voit que vous n’avez pas vu le Los Angeles FC jouer.Vous n’y connaissez rien au foot, mais par contre vous êtes un vrai mordu de géographie.Vous n’avez jamais vu jouer Matteo Guendouzi, mais vous êtes coiffeur/coiffeuse et des dizaines de clients viennent vous voir pour avoir la même coupe de cheveux que lui. Vraiment ?Vous êtes prof et vous êtes donc en vacances depuis le 6 juillet. Ça ne vous empêche pas de regarder un peu le ballon rond, hein.C’est donc vous la personne qui tape surplus vite que son ombre. Enchanté.Faire l’impasse sur le championnat biélorusse vous n’auriez pas dû.Vous n’avez peut-être pas eu la moyenne à votre BAC, mais vous l’avez eu à ce quiz. Et croyez-nous, cela est bien plus impressionnant.Quand vous regardez une compétition vous ne ratez pas un seul match. Et c’est ce que vous faîtes avec la CAN. Attention à ne pas le faire avec la Ligue 1, vous risquerez une longue dépression.Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que les autres.Vous savez compter jusqu’à 16 ? Oui ? Alors pourquoi vous n’avez pas essayé d’écrire tous les chiffres possibles jusqu’à 16 ? Cela vous aurait évité de repartir avec 0 point et d’être la risée du monde entier.