Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vacances ou pas, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder du football. Vous êtes un vrai mordu de ballon rond.Vous suivez le foot depuis quatre mois. Et vous n’avez donc jamais entendu parler de cet Adrien Rabiot.L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et non à ceux qui se couchent tard. Alors tant pis pour la Copa América.Vous avez tiré un trait sur votre avenir depuis longtemps maintenant. Alors tant mieux pour la Copa América.Le ballon rond ne vous intéresse pas. En revanche, vous adorez les périodes de transfert. Mercatix.Nous sommes ravis d’apprendre que Warren Barguil a été sacré champion de France sur route. Mais ici c’est, pasalors ça dégage.Est-ce que Rafael Nadal s’enflamme après avoir gagné Roger Federer en demi-finale de Roland-Garros ? Non, il reste concentré et dégomme Dominic Thiem en finale. Alors faites pareil.Depuis un certain 10 juillet 2016, vous boycottez tout ce qui vient du Portugal. Il s’agirait de grandir.Pour vous, il n’y a qu’une seule CAN, et elle s’est déroulée à Evry il y a quelques semaines. Et elle était bien plus intéressante que celle qui se déroule actuellement en Égypte.La Ligue 1 vous manque tellement que vous suivez tous les résultats de ses pensionnaires.Et sinon à part le Maroc vous connaissez autre chose ? Si vous répondez Amine, vous serez banni de ce site dans la seconde.Vous avez investi dans une piscine. Et vu la chaleur, vous avez passé tout votre week-end dedans. Même la nuit.Ne bougez pas, un membre du personnel de l’hôpital psychiatrique va venir vous chercher.Eh oui, la Ligue des champions ne débute pas en septembre avec la phase de groupes.Vous pensiez avoir le temps de trouver toutes les réponses sur Google. Eh bien c’est raté.Que vous ne connaissiez pas le buteur d'Haïti, pourquoi pas, mais que vous n’ayez pas d’alerte dès qu’un article sur Serge Gakpé tombe, ça c’est inacceptable.Mettre des casquettes, manger des donuts et regarder la MLS ne fait pas de vous un Américain, hein.C’est trop demandé de taper tous les chiffres possibles jusqu’à 219 ?