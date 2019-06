Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous êtes un vrai mordu de ballon rond, vous.Eh oui, apprendre par cœur les résultats et les buteurs ne suffit pas toujours. Il faut lire les brèves, aussi.Vous avez lu quelque part que la nuit était faite pour dormir. Alors, tant pis pour la Copa América.Vous êtes insomniaque. Alors, la Copa América n’a aucun secret pour vous.Il n’y a pas que les équipes de France dans la vie, hein. Il y a le football, aussi.Vous n’êtes ni juillettiste, ni aoûtien. Vous êtes juiniste.Vos vacances sont calquées sur les compétitions internationales de football. Alors, vous partirez quand les championnats seront repartis.Vous avez fait l’impasse sur le championnat chinois, et vous n’auriez clairement pas dû.Pour vous, la CAN est un festival de cinéma qui a lieu dans le Sud de la France. Et il est déjà passé, cette année.Vous êtes fans des vuvuzelas. Alors, la CAN est clairement votre compétition favorite.Vous ne ratez pas une miette du championnat d’Europe des Espoirs. Vous prenez même des notes, pour votre partie deLa Ligue 1 vous manque, et on vous comprend.Soit vous êtes un(e) grand(e) malade, soit vous vous dopez au Guronsan. Soit les deux. Quoi qu’il en soit, vous êtes une personne dangereuse.Vous aviez tout révisé, vous pensiez avoir tout bon et vous n’avez jamais su écrire Anicet. C’est pourtant le joueur du Madagascar avec le nom le plus simple.Même Google n’a pas pu vous aider plus que ça.C’est donc vous, la seule personne en France métropolitaine qui regarde la Gold Cup. Enchanté.Vous êtes supporter du Maroc. Et vous savez que vous allez gagner la CAN, puisque vous avez Hervé Renard sur le banc.Vous avez passé quatre minutes à taper tous les scores possibles et imaginables, pour finir avec zéro point. VDM.