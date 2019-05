Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Est-ce que vous klaxonnez dans la rue lorsque vous battez votre petite cousine de 5 ans au bras de fer ? Non ? Alors faites pareil ici et restez concentré.Vous avez fait l’impasse sur la soirée des Trophées UNFP, et personne ne peut vous juger pour cela.Vous aviez vraiment mieux à faire un samedi soir que de regarder le multiplex de Ligue 1 ?Vous êtes doublophobe : vous avez peur de tout ce qui est par groupe de deux. Alors autant vous dire que ce n’était pas votre week-end.Vous êtes supporters de l’OM. Courage, encore une semaine et la saison est terminée.Nous sommes ravis d’apprendre que les Houston Astros ont le meilleur bilan de la MLB. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Ça commence à être costaud, mais il en faudra plus pour mériter de monter les marches du festival de Cannes.Il va peut-être falloir s’y mettre, au football féminin, hein. Ce serait bête de passer l’été seul(e) chez vous lorsque la France entière sera dans les rues pour célébrer le titre des Bleues.La Ligue 1, tu l’aimes ou tu la quittes. Et vous, vous avez clairement choisi la seconde option.Alors oui, la Ligue 1 possède dans ses rangs l’immense Edouard Mendy , mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’intéresser à ce qu’il se fait ailleurs.Vous êtes déjà en mode Coupe du monde féminine et vous commencez à apprendre le nom des joueuses. C’est bien, mais vous pouvez déjà oublier Ada Hegerberg , car elle ne sera pas de la partie.Comme le championnat anglais, vous avez pris vos vacances avant tout le monde. Sympa ces journées sous la pluie à la plage ?Grâce à cet exploit, vous méritez clairement de monter les marches du Festival de Cannes. Vous avez bien plus de légitimité que la plupart des personnes présentes.Ne pas être né en 1966 n’est pas une raison pour ne pas connaître Philippe Gondet. Vous n’étiez pas né en 1804, mais vous connaissez très bien Napoléon Bonaparte.Eh oui, quatre minutes c’est trop court pour aller chercher les réponses sur Google.Vous êtes né en Allemagne d’un père chinois et d’une mère américaine. Quel melting pot incroyable.Vous avez passé quatre minutes à écrire tous les scores possibles et imaginables. Pour finalement réussir à gratter un point au buzzer. Vous pouvez être fier de vous.Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que les autres.