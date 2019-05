Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Clément Gavard, avec Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça va, ma petite cousine de neuf ans aurait fait le même score, pas besoin de craquer un fumigène dans votre salon pour fêter ça.C’est super de suivre tous les plus grands championnats européens, mais vous avez le droit de jeter un coup d’œil au multiplex Ligue 2 du vendredi soir, ce n’est pas interdit.Pour vous, le week-end foot commence le samedi, il n’est pas question de se poser devant un match le vendredi soir. Et on peut vous comprendre, il s’agirait de ne pas louper l’épisode deVous ne jurez que par le football français et vous êtes le/la premier(e) à le défendre face aux adorateurs des championnats étrangers. Vous êtes Arnaud Montebourg.C'est vrai que personne ne voulait de ces finales 100% anglaises, mais ce n'était pas une raison pour boycotter la dernière journée de Premier League.Peut-on savoir ce que vous faites encore ici ? Contentez-vous de débattre sur le dernier épisode de Game of Thrones , d'accord ?C'est pas mal, c'est vrai, mais attendez un peu avant de mettre le boxon dans votre salon et de réveiller tout le voisinage, non ?Vous êtes un(e) grand(e) fan de Manchester United , donc vous avez déjà oublié le nom de votre dernier bourreau. Vous avez déjà oublié l'intégralité de cette saison, d'ailleurs.Eh ouais, Grégory Bourillon Florent Balmont et Klaas-Jan Huntelaar n'ont pas encore pris leur retraite.Personne ne va vous reprocher d'avoir zappé le foot ce dimanche après avoir découvert que Netflix avait mis en ligne la toute première saison de. Foutue nostalgie.Cela vous amuse vraiment de taper tous les scores possibles et imaginables pour ne pas faire un zéro pointé ?Pas une franche réussite ce week-end sans écran chez la belle famille, n'est-ce pas ?Bon ok, c'est fort, vous pouvez même craquer une quinzaine de fumigènes dans votre salon. Et surtout, vous avez le droit d'aller prendre l'air maintenant.Vous connaissez Guilherme Schettine, mais vous n'êtes même pas capable de lire la légende d'une photo pour trouver le nom du meilleur buteur du championnat luxembourgeois . Sérieusement ?Le championnat de France ? Non merci, vous aimez plutôt prendre votre pied devant les affiches en Turquie , en Écosse ou aux Pays-Bas . Trèstout cela.Vous étiez parti(e) pour un grand week-end de foot sous votre plaid, sauf que le soleil a décidé de pointer le bout de son nez dimanche. Foutue balade dominicale.Oui, vous avez vu tous les matchs de Leeds cette saison. Marcelo Bielsa , c'est la famille.Le foot, c'est bien, avoir une vie sociale, c'est mieux. Et vous avez bien raison.