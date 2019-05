Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Comme vous pouvez le lire, il y a écrit niveau amateur. Alors, rangez ce costard et ce discours.Vous aviez totalement oublié l’existence de Mariano Díaz. Rassurez-vous, vous n’êtes pas le/la seul(e).Vous aviez prévu de regarder du football ce dimanche, puis vous êtes tombé sur la finale du championnat du monde de snooker. Et personne ne peut vous juger pour ça.Seuls les joueurs dont la cote est supérieure à cinquante millions vous intéressent. Encore un(e) qui joue avec budget illimité surEt sinon, à part l’ Olympique de Marseille , vous connaissez quelque chose ? Si vous répondez JUL, vous serez banni de ce site dans la seconde.Comme les joueurs du PSG , votre tête est en vacances depuis de longues semaines maintenant. Sauf que vous, vous assurez quand même au boulot en attendant de prendre le soleil.Est-ce que Sacha fait le malin dans Pokémon lorsqu'il bat Peter au conseil des quatre ? Non, il utilise quelques potions et il se concentre sur son rival qui arrive. Alors, faites de même.Eh non, Steve Mounié n’est pas le seul ancien joueur de Montpellier à jouer à Huddersfield Depuis qu’il n’y a plus de clubs français en Coupe d’Europe, vous avez résilié votre abonnement à RMC Sports. Bonne idée, ce serait dommage de regarder des bons matchs de football.Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense Téji Savanier dans ses rangs. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qu’il se fait ailleurs.Vous n’avez rien suivi du week-end, mais vous savez très bien que seul Fabio Quagliarella marque des buts à la Sampdoria Cela doit quand même être sympa, ce métier de prof qui vous offre des vacances scolaires tous les deux mois.Vous vous appelez Jean. OptaJean.Vous avez fait l’impasse sur le championnat algérien, et vous n’auriez jamais dû.Vous avez vraiment cru pouvoir faire un sans-faute sans réviser. Bah, vous avez eu tort.Bien vu, la tactique d’avoir juste en dessous de la moyenne pour qu’on ne vous grille pas d’avoir triché. Bah, c’est raté.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous êtes un(e) vrai(e) mélomane. Et Enrique Iglesias, ça vous parle.C’est à cause de gens comme vous que le monde se porte mal. Cela vous coûtait quoi, de taper tous les scores possibles et imaginables durant quatre minutes ?