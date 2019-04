Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Est-ce que vous criez de joie lorsque vous battez votre petit cousin de cinq ans au bras de fer ? Non ? Alors, faîtes pareil ici et restez concentré(e).Vous avez préféré regarderplutôt que Marseille Nantes , et tout le monde doit vous juger pour ça.Vous êtes supporter du Stade rennais. Et vous n’êtes pas redescendu de votre petit nuage depuis samedi soir.Vous n’avez rien suivi du week-end, mais vous connaissez Cristiano Ronaldo Lionel Messi et Mohamed Salah . Et ça suffit.Vous êtes supporter d’ Arsenal . Et vous avez tout misé sur la Ligue Europa pour réécouter la musique de la Ligue des champions.Pourquoi venir ici, si vous ne comprenez même pas pourquoi Neymar joue en France alors qu’il est brésilien ?Est-ce que vous vous relâchiez lorsque vous battiez Ogre dans? Non, vous restiez concentré(e) car vous saviez que True Ogre allait arriver. Alors, faites de même ici.Il va peut-être falloir apprendre le nom de Youcef Atal , on parle quand même du Ballon d’or 2023.Ce n’est pas parce que la Ligue 1 compte dans ses rangs l’immense Toma Bašić que vous ne devez pas vous intéresser à ce qui se fait ailleurs.La Ligue 1, on l’aime ou on la quitte. Et vous avez clairement choisi la seconde option.Vous êtes supporter du FC Metz . Profitez de ce moment, dans un an vous serez en train de pleurer votre retour en Ligue 2.Nous sommes ravis d’apprendre que Ma Long a remporté les championnats du monde de tennis de table. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Vous êtes un grand maboule. Du genre à apprendre par cœur le dictionnaire.Vous avez fait l’impasse sur le championnat biélorusse, et vous n’auriez clairement pas dû.Même Google ne peut pas vous aider. La prochaine fois, pensez-y : RÉVISEZ.Votre père est biélorusse, votre mère est algérienne et vous êtes né à Grenoble . Grenoble, sérieusement ?Vous n’y connaissez rien au ballon rond, mais vous savez écrire très vite jusqu’à 61. Et c’est déjà pas mal.Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus passionnante que les autres.