Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bravo, vous avez officiellement le niveau amateur. Ce n’est peut-être pas la peine de le hurler dans la rue, hein.Cela vous apprendra à ne pas lire les questions en entier. Vous auriez vu qu’il fallait écrire en lettres, et non pas en chiffres. Et cela aurait évité ce moment de gêne.Avant, vous aimiez bien la Liga. Mais c’était avant que Cristiano quitte l’ Espagne pour l’ Italie Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense Nicolas Pallois dans ses rangs. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qu’il se fait ailleurs.Vous êtes supporter de Strasbourg , et votre saison s’est terminée le 30 mars dernier.Nous sommes ravis d’apprendre que les Colorado Avalanche ont battu les Calgary Flames. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Ça commence à être costaud. Mais là encore, ce n’est peut-être pas la peine d’envoyer un message à tous vos contacts Facebook pour leur annoncer le score.Eh oui, il n’y a pas que Robert Lewandowski qui marque des buts au Bayern Munich Trois questions sur la Bundesliga, trois erreurs. Encore un(e) qui n’a pas pardonné la Seconde Guerre Mondiale. Il s’agirait de grandir.C’est bien beau de suivre la Ligue 1, mais n’hésitez pas à regarder également ce qu’il se fait à l’étranger. N’oubliez pas de vous mouiller la nuque avant, en revanche.Vous êtes supporter de Dijon . Profitez de cette victoire pour avoir le sourire. Car dans quelques semaines, vous allez pleurer. De tristesse, malheureusement.Si vous ne partez pas d’ici trente secondes, nous appelons la sécurité. Et elle n’est pas connue pour être très douce.Alors là, vous pouvez vous lever de votre chaise et hurler votre score dans tout l’open space. Si un(e) de vos collègues ose vous reprocher votre attitude, c’est qu’il/elle n’a rien compris à votre exploit.Vous avez fait l’impasse sur le championnat estonien, et c’est tout à fait normal. Promis, nous ne recommencerons plus.Même Google n’est pas assez rapide pour vous aider dans votre quête.Décidément, le football français n’a aucun secret pour vous. Nous sommes sûrs que vous connaissez le neuvième du groupe B de National 2. Oui, c’est Bergerac. Bravo à vous.Vous n’êtes pas un fou de ballon rond, mais vous savez lire une légende de photo. Et vous connaissez N’Golo Kanté.Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que les autres.