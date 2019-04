Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Vous avez préféré regardersur TF1 plutôt que PSG Strasbourg et personne ne peut vous juger pour ça.Vous êtes en Erasmus en France , et comme tout étranger, vous vous foutez royalement de la Ligue 1.Comme Arsène Wenger , vous adorez les parkas et les footballeurs de moins de 25 ans.Vous êtes supporter de Marseille . Courage, Rudi Garcia n'a plus que deux ans de contrat.Nous sommes ravis d’apprendre qu' Alberto Bettiol a remporté le Tour des Flandres, mais ici c’est SoFoot, pas SoVélo, alors ça dégage.Est-ce que Teheiura s’arrêtait après une victoire dans l’épreuve de confort dans? Non, il restait concentré et roulait sur l’épreuve d’immunité. Alors prenez exemple.Vous avez fait l’impasse sur la FA Cup et vous n’auriez clairement pas dû.Depuis que cet(te) allemand(e) vous a mis un vent en boîte de nuit, vous boycottez tout ce qui vient d’outre-Rhin. Il s’agirait de grandir.Ce n’est pas parce que la Ligue 1 possède l’immense Hamari Traoré dans ses rangs que c’est une raison pour ne pas regarder ce qu’il se passe ailleurs.Seul Jean-Philippe Mateta ne trouve grâce à vos yeux. Vous êtes une personne de goût, donc.Vous avez passé votre week-end enfermé(e) dans votre chambre à écouter le nouvel album de PNL en boucle. Autrement dit, vous avez passé un excellent week-end.C’est donc vous l’Homme qui tape sur Google plus vite que son ombre.Ne pas être né en 1983 n’est en aucun cas une excuse pour expliquer cette mauvaise réponse. Vous n’étiez pas né en 800 et vous savez pourtant très bien que Charlemagne a été couronné cette année-là.Encore et toujours ce problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Votre père est chinois, votre mère écossaise et vous êtes né en Bretagne. Quel beau melting-pot.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous savez taper très vite jusqu’à 71. Et c’est déjà pas mal.Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que les autres.