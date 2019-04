Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Est-ce que vous faites le tour de votre jardin, lorsque vous battez votre petit frère de trois ans au foot ? Non ? Eh bien, redescendez d’un cran et restez concentré(e)s pour la suite.Trente secondes pour répondre aux neuf premières questions, et deux minutes pour tenter d’écrire Toby Alderweireld . En vain.Vous aviez prévu une soirée dominicale à zapper entre les matchs du Real Madrid , du PSG et de l’ Inter . Puis vous êtes tombés sur. Et personne ne doit vous juger pour ça.Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense Fayçal Fajr dans ses rangs. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas vous intéresser à ce qu’il se fait ailleurs.Vous êtes Mohamed Henni : seul l’ Olympique de Marseille vous intéresse. Et Manchester United , depuis quelques semaines.Nous sommes ravis d’apprendre que Charles Leclerc a terminé troisième du Grand Prix du Bahreïn. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Et dire que votre professeur de mathématiques en 4B avait dit que vous ne réussiriez jamais rien dans votre vie... Quelle belle revanche.Vous avez manqué la finale de la Coupe de la Ligue, et vous avez bien fait. Quelle purge.Eh oui, il ne fallait pas réviser uniquement le nom des buteurs. Ce serait trop facile, sinon.Bleu, blanc, rouge : vous êtes François le Français.Vous n’y connaissez rien en football, mais vous êtes prof de géographie et vous savez très bien qu' Huddersfield se trouve en Angleterre Si dans deux minutes, vous n’avez toujours pas quitté le site, nous appelons la sécurité.Vous êtes un immense maboule, du genre à réussir un Rubik's Cube les yeux bandés et les mains attachées dans le dos.Vous avez fait l’impasse sur le championnat maltais, et vous n’auriez clairement pas dû.Eh oui, quatre minutes c’est très court pour trouver toutes les réponses sur Google.Vous êtes né à Paris d’une mère américaine et d’un père chinois. Quel melting-pot.Passer quatre minutes à taper tous les scores possibles pour gratter un point est la vie que vous avez décidé de mener.C’est à cause de gens comme vous qu’il n’y aura bientôt plus de questions sur les scores. Alors, faites un petit effort.