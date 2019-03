Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas sûr que d’ajouter votre score sur votre profil Tinder va vous aider à avoir plus de matchs.Vous avez préféré regarderplutôt que le Classique et tout le monde doit vous juger pour ça.Depuis l’école primaire, vous vous contentez d’avoir juste au-dessus de la moyenne. Il s’agirait de grandir.Seules les équipes encore qualifiées pour la Coupe d’Europe vous intéressent. Et vous avez beau revoir le tirage au sort des quarts de finale, le PSG et Lyon n’y sont pas.Vous aviez arrêté de regarder le foot cette saison, puis Zidane est revenu. Zidanix.Vous avez deux minutes pour nous expliquer la règle du hors-jeu. En cas d’échec, vous êtes banni du site.Vous pouvez peut-être afficher ce résultat sur votre compte Tinder, mais en petit. Car, là encore, savoir que Ludovic Blas a marqué pour Guingamp ne va pas vous aider à conclure.Pour vous, il n’y a qu’un Vinicius . Et il ne joue pas à Monaco La Ligue 1, tu l’aimes ou tu la quittes. Vous avez clairement choisi la seconde option.Ce n’est pas parce que la Ligue 1 compte dans ses rangs l’immense Bobby Allain que c’est une raison pour ne pas regarder ce qu’il se passe ailleurs.Vous êtes supporter de Guingamp et vous commencez à rêver de maintien. Et dire que l’EAG va perdre son barrage contre Lorient après avoir perdu la finale de Coupe de la Ligue.Si vous ne partez pas dans les 2 minutes, nous appelons la sécurité.Alors là, vous pouvez afficher votre score sur Tinder. Si ça ne matche pas, c’est que ce n’est pas le/la bon(ne).Ah quand on parle ballon rond, il y a du monde hein, mais dès que l’on parle politique, il n’y a plus personne.Eh oui, quatre minutes c’est court pour aller choper les réponses sur Google.Vous lisez les brèves sur SoFoot et ça fait plaisir.Vous êtes supporter de Schalke 04 . Ça fait quoi d’avoir Benjamin Stambouli comme capitaine du coup ?Ne vous excusez pas d’avoir passé un meilleur week-end que les autres.