Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end au stade ou devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas sûr qu’ajouter votre score à votre profil LinkedIn va vous aider à retrouver un travail.Vous avez préféré regarderau lieu de Marseille -Saint-Étienne ou Naples Juventus , et tout le monde doit vous juger pour ça.Depuis la troisième et ce voyage en Angleterre qui vous est passé sous le nez alors que les quatre autres classes du collège y sont allées, vous boycottez tout ce qui vient d’outre-Manche.Ce n’est pas parce que la Ligue 1 possède Rémi Oudin dans ses rangs que c’est une raison pour ne pas vous intéresser à ce qui se fait ailleurs.Vous êtes supporter de Toulouse, et ce n’est pas facile tous les jours. Vous avez le droit de changer de club, personne ne vous en voudra.Nous sommes ravis d’apprendre que Roger Federer a remporté le centième tournoi de sa carrière. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Non, cela ne va toujours pas vous servir de mettre ce score sur votre LinkedIn.Depuis le 10 juillet 2016, vous boycottez tout ce qui vient du Portugal . Il s’agirait de grandir.La Ligue 1, tu l’aimes ou tu la quittes. Et visiblement, vous avez clairement choisi la seconde option.Vous êtes droitophobe. Du coup, vous ne regardez que les joueurs gauchers.Vous êtes chinois. Alors, vous ne vous intéressez qu’à Manchester United , auet à Wu Lei.Là en revanche, vous pouvez mettre votre score sur votre LinkedIn. Et lors de votre entretien d’embauche, n’oubliez pas de dire que c’est bien plus dur que le bac.Vous avez fait l’impasse sur le championnat arménien. Et vous n’auriez clairement pas dû.Eh oui, quatre minutes c’est trop court pour aller chercher toutes les réponses sur Google.Vous êtes né à Grenoble d’un père chinois et d’une mère turque. Quel joli melting-pot.Vous étiez tellement fan de Charles Aznavour que vous êtes incollable sur l’ Arménie Quatre minutes pour taper tous les scores possibles et imaginables pour ne finalement pas trouver le bon, c’est la vie que vous avez choisi de mener.