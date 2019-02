Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end au stade ou devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n’est peut-être pas la peine de hurler à votre fenêtre votre résultat. Vos voisin se foutent probablement du fait que vous connaissiez Edin Džeko.Vous étiez en vacances en janvier, et vous n’avez pas suivi les transferts qui ont été réalisés.Votre haine de Romain Duris est tellement grande que vous refusez de vous intéresser à ce qui vient d’ Espagne . Et de Russie , aussi.Ce n’est pas parce que la Ligue 1 a la chance d’avoir l’immense Thomas Monconduit dans ses rangs qu’il ne faut pas vous intéresser à ce qu’il se fait ailleurs.» Non, ici c’est. Alors, dégagez.Si vous continuez à venir ici chaque lundi matin, vous allez nous obliger à vous bannir de ce site. Ce serait fort dommage.Pas la peine de balancer votre score à tout le monde, mais vous pouvez tout de même envoyer un petit SMS à vos amis pour les prévenir.Il va quand même falloir vous familiariser avec Rémi Oudin . Histoire de ne pas être largué lorsqu'il remportera le Ballon d’or en 2024.Pour vous, la Premier League n’est qu’une vulgaire Ligue 2 bien filmée et disputée sur de bonnes pelouses. Ça ne vous intéresse donc pas.Bleu, blanc, rouge. Vous êtes François le Français.Vous êtes supporter de Guingamp . Et vous avez célébré la victoire de votre club toute la nuit. Vous avez bien raison, les moments de joie se font rares ces derniers temps.Il va falloir partir d’ici, en revanche.Vous pouvez hurler votre score. Le monde doit savoir que vous êtes un énorme maboule.Eh non, Neal Maupay n’est pas le seul ancien Niçois à planter des pions avec Brentford.Bien vu, la technique d’avoir tout juste la moyenne pour ne pas vous faire griller d’avoir triché. Sauf que ça ne fonctionne pas avec nous.Votre père est luxembourgeois, votre mère slovène et vous vivez dans le Nord de la France . Quel joli melting-pot.Vous n’avez strictement rien suivi du week-end, mais vous savez très bien qui est Olivier Bierhoff.Ne vous excusez pas d’avoir une vie tout à fait normale.