Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end au stade ou devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Est-ce que vous hurlez partout que vous avez gagné votre match de basket face à votre petit cousin de quatre ans ? Non ? Alors, faites pareil ici.Il serait peut-être temps de connaître Krzysztof Piątek. On parle quand même du futur vainqueur du Ballon d’or 2021.Mais comment faites-vous pour ne pas vous intéresser à la Ligue 1 ? Vous n’aimez pas le football ou quoi ?Vous avez lu qu’en France , il y avait 66 millions de sélectionneurs. Alors, vous prenez votre rôle à cœur en suivant à la lettre les exploits des joueurs français.Dans votre enfance, vous étiez supporter de Manchester United . Puis, vous avez changé pour le Real Madrid avant de tomber cet été sous le charme de la Vieille Dame. Ronaldix.Nous sommes ravis d’apprendre que Joe Harris a remporté le concours à trois points du All-Star Game. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Faites une capture d’écran de votre score et affichez-le sur votre frigo, comme à l’époque où vous rameniez un 16 en histoire à vos parents. Vous pouvez être fier.Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul à avoir oublié que Claudio Pizarro jouait encore au foot. Et pour la petite histoire, sachez que Roque Santa Cruz non plus n'a pas pris sa retraite et continue de marquer avec l'Olimpia Asunción.Vous aviez prévu de vous faire un week-end de football à la télévision. Mais c’était avant cette invitation à une soirée samedi soir, qui a provoqué cette journée de dimanche à comater dans votre lit.Ce n’est pas parce que vous avez fait six mois d’Erasmus à Salamanque, que vous faites la sieste et que vous mangez des tapas qu’il faut vous prendre pour un Espagnol. Vous êtes né à Angoulême, pour rappel.Vous êtes supporter de Dijon . Courage : dans quelques mois, vous gagnerez tous vos matchs en Ligue 2.Il va falloir partir d’ici, en revanche. Vous gênez tout le monde.Soit vous êtes un énorme tricheur, soit vous avez une triste vie. Dans les deux cas, nous avons de la peine pour vous.Vous avez fait l’impasse sur le championnat danois, et vous n’auriez clairement pas dû.Encore et toujours ce problème de dyslexie, qui vous empêche de briller en société.Ce score prouve que vous suivez avec attention les brèves de, et nous ne pouvons que vous remercier pour ça.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous savez taper jusqu’à 200 très très vite. Et c’est impressionnant.La prochaine fois, arrêtez-vous au niveau amateur hein. Ça ne sert à rien de vous faire du mal.