Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end au stade ou devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Bravo, vous avez officiellement le niveau amateur. N’hésitez pas à l’inscrire sur votre LinkedIn ça devrait impressionner votre futur employeur.Vous avez préféré regardersur TF1 au lieu de Nice Lyon et tout le monde peut vous juger pour cela.Vous détestez la Premier League. En même temps, c’est vrai que si l’on enlève les grands joueurs, les buts à la pelle, les stades pleins ou encore les pelouses sublimes, la Ligue 1 n’a rien à lui envier, hein.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Seul l’ Olympique de Marseille vous intéresse. Vous êtes Mohamed Henni en fait. Le cassage de télévision en moins.Il y a quelque chose de fascinant à vous voir débarquer chaque lundi matin sur ce site pour vous manger un zéro pointé au niveau amateur.C’est bien beau d’avoir récupéré les 8 badges sur Pokémon Bleu, mais le plus dur vous attend avec la Ligue Pokémon, donc restez concentré.Vous avez manqué le match Dortmund Hoffenheim et vous n’auriez clairement pas dû.Depuis que vous vous êtes mangés un râteau par un(e) Allemand(e), vous boycottez tout ce qui vient d’outre-Rhin. Il s’agirait de grandir.Ce n’est pas parce que la Ligue 1 possède Antonin Bobichon dans ses rangs que c’est une raison pour ne vous intéresser qu’à elle. Il faut s’ouvrir au monde hein.Vous êtes supporter de Caen . Courage. Encore quelques mois à tenir, et vous serez en Ligue 2.Il va falloir partir d’ici en revanche.Vous êtes un grand malade. Du genre à terminer un Rubik's Cube en 15 secondes les yeux bandés et les bras dans le dos.Ne pas être né en 1987 n’est en aucun cas une raison pour ne pas connaître la réponse. Vous savez très bien que la bataille de Marignan a eu lieu en 1515 et, jusqu’à preuve du contraire, vous n’étiez pas né à ce moment-là.Même Google n’a pas pu vous aider à trouver les réponses. La prochaine fois pensez-y Loin des yeux, près du cœur, voilà comment on peut résumer votre relation avec Bafétimbi Gomis . Et c’est beau.Pour vous, tous les Allemands se nomment Müller. C’est un brin raciste, mais cela vous permet au moins de faire un point.Ne pas connaître la lanterne rouge du championnat suisse pourquoi pas, ne pas savoir compter jusqu’à 39 à la rigueur d’accord, mais ne pas connaître Chris Wood , ça, c’est inacceptable. Footix.