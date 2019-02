Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Euh non, aucune cérémonie n'est prévue pour vous. On va peut-être attendre un peu, hein.Vous avez préféré regarderavec Dany Boon que Lyon PSG et tout le monde doit vous juger pour ça.Depuis que RMC Sports a acheté les droits de la Premier League à Canal+, vous boycottez la compétition. Heureusement que Canal a encore la Coupe de la Ligue cette année.Vous êtes un Premier Leaguix.Seuls les joueurs qui ont reporté un Ballon d’or trouvent grâce à vos yeux. Et aussi injuste cela soit-il, Gervinho n’a jamais remporté le trophée.Quel plaisir vous prenez à venir ici chaque lundi matin alors que vous n’avez plus vu un match de foot depuis la finale de Coupe du monde 1998 ?On va attendre encore un petit peu pour la cérémonie, mais vous pouvez quand même sortir le costume de votre armoire. On ne sait jamais.Ah, pour trouver des buteurs il y a du monde, mais lorsqu'il faut étudier un peu le classement, il n’y a plus personne.Ça se voit que vous n’avez jamais vu jouer Benjamin André. Sinon, vous n’auriez pas cet avis sur la Ligue 1, ce championnat que vous ne regardez pas par manque de spectacle.Ce n’est pas parce que la Ligue 1 possède Romain Hamouma dans ses rangs qu’il ne faut pas vous intéresser aux autres championnats.Depuis 1914, vous boycottez tout ce qui vient d’ Allemagne . Il s’agirait de grandir.Vous êtes encore là, vous ?Voici votre prix. Nous vous écoutons remercier vos parents sans qui vous ne seriez pas là aujourd’hui.V-A-N W-O-L-F-S-W-I-N-K-E-L ! Ce n’est pourtant pas si difficile à écrire, si ?Même Google n’a pas su vous dire qui était le meilleur buteur de League One.Vous vivez en Angleterre et depuis le Brexit, vous ne vous intéressez qu’aux championnats du Royaume-Uni.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous savez taper très vite jusqu’à 81 et c’est déjà pas mal.Vous êtes quelqu’un de normal. Ce sont les autres qui sont cinglés.