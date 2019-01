Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Est-ce que vous faites le tour de votre jardin lorsque vous battez votre petit frère de trois ans au foot ? Non ? Eh bien, redescendez d’un cran et restez concentré(e)s pour la suite.Que vous n’étiez pas au courant que la finale de la Coupe de la Ligue portugaise ait eu lieu ce week-end passe encore, mais vous auriez quand même pu tenter de trouver la réponse. Surtout qu’il n’y a que trois clubs qui gagnent dans ce pays.La Ligue 1, tu l’aimes ou tu la quittes. Et vous avez clairement opté pour la seconde solution.Ce n’est pas parce que Jonas Martin joue en Ligue 1 que c’est une raison pour ne pas vous intéresser à ce qui se fait ailleurs.Vous êtes supporter de l’AS Monaco . Courage. Encore quelques mois à tenir, et vous serez en Ligue 2.Nous sommes ravis d’apprendre que Sofiane Guitoune a inscrit deux essais avec le Stade toulousain. Mais ici, c’esthein. PasBravo, vous avez battu Ryu et Ken. Mais il va falloir élever votre niveau car M. Bison arrive.Q-U-A-G-L-I-A-R-E-L-L-A ! Après tant d’années, vous ne savez toujours pas écrire son nom correctement ?La Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis bien longtemps maintenant, il va falloir pardonner aux Allemands.Ce n’est pas parce que vous mangez des pizzas, que vous portez des lunettes de soleil et que vous parlez avec les mains qu’il faut vous prendre pour un Italien.Vous n’y connaissez rien en football, mais vous êtes incollable au jeu des sept familles.est votre leimotiv dans la vie.Vous êtes un grand malade. Du genre à terminer lejeuleplusdurdumonde en ne perdant pas la moindre vie.Vous avez fait l’impasse sur le championnat chypriote, et vous n’auriez pas dû.Bien vu la tactique d’avoir juste la moyenne pour ne pas vous faire griller. Mais c’est raté, nous vous avons vu aller chercher des réponses sur Google.Votre père est grec, votre mère chypriote et vous habitez à Dijon . Quel melting-pot.Vous savez écrire jusqu’à 81 très rapidement, et c’est déjà pas mal.C’est à cause de gens comme vous qu’il n’y aura bientôt plus de questions avec des scores de match, trouvables en tapant des chiffres au hasard.