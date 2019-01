Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez officiellement le niveau amateur. N’hésitez pas à le mettre sur votre LinkedIn.Vous en voulez beaucoup aux ancêtres de Goretzka d’avoir foutu un vilain Z que vous ne savez jamais où placer dans son nom de famille.Vous suiviez la Ligue 1 uniquement pour Emiliano Sala. Votre chouchou étant parti, vous ne vous intéressez plus du tout à ce championnat.Comme Franklin, vous savez lacer vos chaussures et compter deux par deux. Du coup, vous êtes incollable sur les auteurs de doublés.Vous êtes supporter de Guingamp et vous n’avez pas voulu regarder le moindre match du week-end après ce déplacement à Paris. Courage.Mais qu’est-ce que vous foutez là, sérieusement ?C’est bien beau de faire le malin suren remportant la Prairie Meuh Meuh, mais on va attendre de vous voir sur la Route Arc-en-ciel pour voir s’il y a toujours du répondant.Le plaisir de remporter la Coupe du monde n’a pas effacé votre tristesse d’avoir perdu l’Euro 2016, ni votre boycott de ce qui vient du Portugal.Pour vous, la Premier League n’est qu’une vulgaire Ligue 2 bien filmée et jouée sur des terrains à la pelouse parfaite. Rien de bien excitant, quoi.Alors oui, la Ligue 1 compte Florent Balmont dans ses rangs. Mais vous avez tout de même le droit de regarder ce qu’il se fait ailleurs.Seuls les joueurs champions du monde trouvent grâce à vos yeux. Et quoi qu’en pense Thibaut Courtois, Axel Witsel n’est pas champion du monde.Je croyais qu’on vous avait demandé de partir d’ici.Vous vous appelez Jean. OptaJean.Ne pas être né en 1979 n’est en aucun cas une raison pour ne pas connaître Albert Gemmrich et Gérard Soler. Vercingétorix, ça vous dit quelque chose, non ?Eh oui, quatre minutes c’est court pour aller chercher toutes les réponses sur Google. Surtout sans la fibre optique.Votre père est allemand, votre mère turque et vous habitez à Béziers.pour vous.Vous avez passé quatre minutes à taper tous les scores possibles et imaginables pour finalement trouver le bon au buzzer. Quelle vie.Vous n’aimez pas le football ou quoi ?