Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rangez ce discours et ce smoking trois pièces, il en faudra plus pour nous impressionner et recevoir un trophée.Eh oui, en Italie la Coupe se joue le week-end. Et faire l’étonné(e) n’est pas une excuse valable puisque vous auriez quand même pu trouver Immobile qui est le seul joueur à marquer des buts dans cette équipe de la Lazio Seuls les joueurs nommés au Ballon d’or vous intéressent ! Et jusqu’à preuve du contraire, vous n’avez jamais vu Wahbi Khazri dans cette liste. Ce qui est scandaleux d’ailleurs.Il n’y a pas que la Ligue 1 dans la vie, hein. Il y a aussi le football.» Non, ici c’est So Foot.Seul le championnat allemand vous intéresse. Et cette trêve de janvier vous mine le moral chaque année.Vous pouvez commencer à regarder les soldes pour acheter votre costume et penser aux personnes que vous voulez remercier.Vous avez raté West Ham Arsenal et vous n’auriez pas dû. Vous auriez vu Samir Nasri rappeler l’étendue de son talent à son ancien club.Vous êtes un homme/une femme fidèle et vous n’abandonnez jamais un soldat passé dans votre chère Ligue 1. Et ce, même s’il/elle vous trahit pour aller dans les bras d’un(e) autre.Vous avez déjà raté toutes vos nouvelles résolutions en fumant une clope ce vendredi soir, puis en terminant bourré(e) samedi soir et enfin en faisant moins de 50% à ce quiz. Vivement 2020.Enfant, vous ne lisiez que le Petit Poucet comme histoire. Ce n’est donc pas étonnant de vous voir vous intéresser seulement aux matchs de coupe en football.Vous êtes un(e) crevard(e) et vous avez attendu le début des soldes pour acheter vos cadeaux de Noël. Résultat, vous n’avez rien suivi de ce week-end de football. Au moins, vous avez fait des économies.Bravo, vous avez mérité votre petite statuette. On vous écoute remercier vos parents qui ont toujours cru en vous.Vous avez fait l’impasse sur la Coupe d’Asie. Et vous n’auriez clairement pas dû.Vous pensiez vraiment que nous n'allions pas remarquer que vous avez regardé les réponses sur Google parce que vous vous êtes arrêtés à six bonnes réponses ? Nous aussi on a eu 14 ans, hein.Vous êtes le hipster du football. Vous, ce qui vous excite, ce sont des matchs de Coupe d'Asie entre le Turkménistan et l' Ouzbékistan Vous vous appelez Corentin Saint-Criq Vous votre truc, c'est poterie de Mésopotamie. Chacun son domaine, après tout.