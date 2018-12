Le grand quiz du week-end

Posez vos moufles et votre bonnet sur l'étagère, il est l'heure de vérifier que vous n'avez pas loupé une miette de ballon rond ce week-end.

Par Andrea Chazy

Bravo : vous pouvez officiellement déballer vos cadeaux de Noël un jour avant tout le monde.Vous êtes supporter monégasque, et on vous aime de tout notre cœur. Sachez-le.L' Allemagne ne se résume pas seulement à des berlines ou à une langue inintelligible. Il y a du football de qualité, aussi.Faire ses courses de Noël le dernier week-end avant la date limite, ce n'est ni sympa pour vos proches, ni bon pour votre culture foot. Reprenez-vous.Vous étiez au Parc des Princes samedi soir, et coup de bol, vous n'avez pas loupé le but parisien. Footix.Savez-vous quelle est la forme du ballon, au moins ?Votre téléviseur 56 pouces est encore chaud après avoir tourné 48h non-stop.Et la Coupe du monde des clubs alors ? Ça n'intéresse personne ?Dans votre esprit, il n'y a que quatre grands championnats. La Ligue 1, c'est non.Vous avez pris des coups de pression de toutes parts et n'avez pu suivre que le multiplex Ligue 1 du samedi soir. Terrible, cette période des fêtes.Vous venez de déménager en Andalousie, même si votre club de cœur reste le Real Madrid . Depuis 2002, attention.Vous connaissez Lionel Messi ? Non ? Hors de ma vue.Allez consulter un médecin.Votre petite amie vous avait donné rendez-vous à 17h, samedi, pour faire les courses de Noël. Aujourd'hui, vous n'avez plus de petite amie.Vous êtes incollable sur le football européen, mais pas sur tout le reste.Un peu de culture foot, mais surtout une vie à côté. Vous êtes un mec normal, félicitations.Vous découvrez pour la première fois qu'il existe un championnat sud-africain. Mais aussi l'existence de la Coupe du monde des clubs, du championnat croate et qu'il n'y pas que le PSG dans la vie.La dernière fois que vous avez vu du foot à la télé, la France devenait championne du monde pour la première fois de son histoire.