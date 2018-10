Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Attention à ne pas vous sentir trop puissant(e), ce n’est que le début. La Belgique aussi avait roulé sur le Panama et la Tunisie en poule.Depuis que vous vous êtes mangé un râteau par cet(te) Allemand(e) pendant l’, vous boycottez la Bundesliga. Et tant pis pour Benjamin Pavard Pour vous, la Premier League n’est rien d’autre qu’une Ligue 2 bien filmée et jouée sur un billard.Vous avez passé votre dimanche après-midi à parier sur le Prix de l’Arc de triomphe. Puis votre soirée à regretter d’avoir perdu votre PEL.Depuis qu’un certain Cristiano Ronaldo a signé à Turin, vous vous êtes mis à parler avec les mains et ne regardez que le Calcio. Ronaldix.Vous n’avez pas d’enfant, vous n’aimez pas le monde, alors comme chaque année, vous prenez vos vacances d’été en octobre.Ça commence à être costaud. Mais si gagner en mode international à FIFA est bien, gagner en mode ultime, c'est mieux.Vous vous êtes promis de ne jamais regarder un match des Girondins de Bordeaux . Et personne ne peut vous juger pour cela.Alors oui, la Ligue 1 peut compter sur Fayçal Fajr , mais ce n'est pas une raison pour ne pas regarder ce qui se fait ailleurs. Basile Boli a beau se déhancher sur, il vous en faudra plus pour ne pas passer un samedi soir devant votre multiplex Ligue 1.Vos joueurs préférés étaient Roy Keane et Mark van Bommel , alors les cartons rouges, ça vous connaît.Il va quand même falloir vous mettre à travailler, hein. Sinon, vous allez être viré.Vous êtes un gros maboule. Du genre à pouvoir réciter tous les scores de la saison 1989-1990 du Rapid Vienne Ne pas être né en 1985 n'est pas une excuse pour ne pas pouvoir dégainer cette date. Vous n'étiez pas né en 1515, pourtant vous savez très bien que la bataille de Marignan a eu lieu cette année-là.Arrêtez donc de vous vanter, nous vous avons vu utiliser Google. Ramenez-nous votre carnet de correspondance, d'ailleurs.Le Royaume-Uni n'a aucun secret pour vous. Vous êtes Darren Tulett. Ou Stéphane Bern.Vous avez fait six mois d'Erasmus à Berlin et vous vous prenez pour un Allemand. Dégagez.C'est à cause de gens comme vous que nous allons arrêter de demander un score de match pour que vous ne pas terminiez pas