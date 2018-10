Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Est-ce que Peter Sagan s’arrête après avoir remporté un sprint intermédiaire ? Non, il reste sur son vélo et va chercher la victoire d’étape.Vous ne connaissez peut-être pas le score du derby de Madrid, mais vous savez très bien que Basile Boli n’est pas un bon danseur.Vous avez arrêté votre abonnement à RMC Sport après la première journée de Ligue des champions. Eden Hazard est en train de vous le faire regretter.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Seuls les joueurs dont la valeur marchande dépasse les 100 millions d’euros vous intéresse. Comme Nasser Al-Khelaïfi.Vous maudissez encore votre conjoint(e) de vous avoir offert ce week-end dans la Creuse. C’est vrai que vous avez raté un sacré samedi de football.Bravo, vous avez réussi à battre Peter et son Dracolosse. Mais, restez concentré, le plus dur arrive avec votre rival et son Alakazam niveau 57.Eh non, il n’y a pas que Messi et Suárez au Barça. Footix.Depuis cet été, vous ne regardez plus un seul match de Liga. En revanche, le Calcio n’a plus de secrets pour vous. Ronaldix.Alors oui, la Ligue 1 possède Florent Mollet dans ses rangs, mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’intéresser à ce qui passe ailleurs.Vous êtes supporters de Manchester United. Courage, la saison risque d’être très très longue.91 ans que vous attendiez que la Ryder Cup débarque en France. Alors vous n’en avez pas raté une miette.Vous êtes une personne très dangereuse. Le genre à mettre le lait avant les céréales dans votre bol.Être né après 1937 n’est pas une raison pour ne pas connaître l’Olympique lillois. Il me semble que vous avez une petite idée de qui est Charlemagne, non ?Eh oui, ce n’est pas si facile que cela de trouver toutes les réponses sur Google en quatre minutes. Et ce n’est pas la peine de pourrir votre nouvel opérateur qui est venu vous installer la fibre ce week-end.Et dire que vous auriez pu avoir la moyenne si vous n’aviez pas perdu deux minutes à taper des chiffres dans tous les sens.Vous aviez pris allemand en LV1 et visiblement vous prenez vos choix très à cœur.Ne pas connaître le meilleur buteur du championnat maltais pourquoi pas, mais avoir oublié en un été Gaël Kakuta, ceci est impardonnable.