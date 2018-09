Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

147

par Steven Oliveira

Est-ce que Rafael Nadal fait un tour de terrain lorsqu'il gagne un jeu ? Non, il va s’asseoir, boit une gorgée d’eau et se concentre sur la suite. Alors faites comme lui.Le football c’est bien, mais rien ne vaut un film avec Liam Neeson. Alors votre dimanche soir s’est passé devantsur TF1.À l'école, vous étiez cet(te) élève qui se contentait de la moyenne alors que vous aviez les capacités pour faire bien mieux, comme vous le répétaient vos professeurs.Comme Eric Zemmour, seuls les joueurs qui ont un «» vous intéressent. Et vous aimez beaucoup ce Thomas Lemar Ce n’est pas parce que vous vous mettez du gel dans les cheveux et que vous parlez avec vos mains qu’il faut vous prendre pour un Italien.Vous n'êtes ni juilletiste ni aoûtien, vous êtes septembristes et actuellement vous êtes au bord de la plage, un mojito à la main.Vous avez réussi à grimper un col de quatrième catégorie dans le peloton de tête, mais accrochez-vous, un hors-catégorie se présente à vous.Vous pensiez vraiment qu’on allait accepter « Kolo » pour « Kolodziejczak » ? Eh bien non, alors retenez bien son orthographe.Depuis un certain 10 juillet 2016, vous boycottez tout ce qui vient du Portugal . Il s’agirait de grandir.Vos potes vous ont lâché samedi soir et vous vous êtes réfugié devant le multiplex Ligue 1. Autant dire que vous avez passé une bonne soirée.Vous vous êtes abonné à RMC Sport pour regarder la Ligue des champions, mais histoire de rentabiliser votre argent, vous ne suivez plus que la Premier League. Et la Liga Nos.Il va falloir partir d’ici en revanche.Vous vous appelez Jean. OptaJean.Vous avez fait l’impasse sur le championnat arménien. Et vous n’auriez pas dû.Eh oui, quatre minutes c’est court pour aller chercher toutes les réponses sur Google.Vous êtes supporter de Nancy . Courage, la saison risque d’être très longue pour vous.Vous n’y connaissez strictement rien en football, mais vous savez bien que Grigor Dimitrov a un revers exceptionnel.Mais que faites-vous encore là ? Nous vous avons demandé de partir.